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Tramvay için özel kurtarıcı aracı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, muhtemel arızalara karşı tramvayları bakım merkezine götürmek için özel bir kurtarıcı aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği tramvay projesi ile bugüne kadar yüzbinlerce yolcu raylı sistemle ulaşım sağladı. Şehri doğu-batı eksenli olarak Şehirlerarası Otobüs Terminali bölgesinden Sekapark Bilim Merkezi önüne kadar kat eden tramvay, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Hal böyle olunca Büyükşehir Belediyesi tramvay ulaşımında aksama yaşanmaması için tedbirler almayı da ihmal etmiyor.

HEM RAYLARDA HEM KARADA GİDİYOR

Bu kapsamda Tramvay araçlarının olası sorunlarında kullanılmak üzere Ulaşım Daire Başkanlığı özel olarak geliştirilen tramvay çekici- kurtarıcı aracı aldı. Hem lastik tekerlekle hem de metal tekerlekle raylarda ilerleyebilen araç, arıza durumunda tramvay güzergâhından ya da kara yolundan tramvay aracına ulaşabiliyor. Lastik tekerleklerden güç alan araç, raylarda metal teker kılavuzluğu ile ilerliyor.

4X4 ÇEKİŞ

Kurtarıcı araç, arkasında ve önünde bulunan sisteme bağlanan tramvay aracını bakım merkezine kadar tramvay güzergâhından çekerek götürebiliyor. 4x4 özelliği ile güçlü bir çekişe sahip çekme aracı, tramvayı yüklü şekilde 25 kilometre, yüksüz ise saatte 50 kilometre hızla çekebiliyor. Bu özelliği tramvayın hızlı bir şekilde bakıma götürülerek tekrar hizmete alınmasında önem teşkil ediyor. 50 ton çekme kapasitesine sahip olan aracın üzerinde hat bakımı için bir de jeneratör bulunuyor.

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