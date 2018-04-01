2 şahsın üstünden hap çıktı!

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Ağadere Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiere göre Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri tarafından yapılan huzur uygulması sırasında üst aramlası yapılan 2 şahıs üzerinde 21 adet extacy hap ele geçirildi. Polis ekiplerinin aramaları sırasında ceplerinden çıkan hapları yok etmeye çalışan M.E. ve T.A. gözaltına alınarak, Tütünçiftlik Polis Karakolu'na götürüldü.