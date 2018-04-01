Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Ağadere Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiere göre Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri tarafından yapılan huzur uygulması sırasında üst aramlası yapılan 2 şahıs üzerinde 21 adet extacy hap ele geçirildi. Polis ekiplerinin aramaları sırasında ceplerinden çıkan hapları yok etmeye çalışan M.E. ve T.A. gözaltına alınarak, Tütünçiftlik Polis Karakolu'na götürüldü.
Bugün 10:52 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 10:58 TSİ )
2 şahsın üstünden hap çıktı!
Körfez'de Yunus Timleri tarafından yapılan uygulamalar sırasında üzerlerinden extacy hap ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.
Bugün 10:52 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz