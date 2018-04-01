Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliğe göre, 1 Aralık-1 Nisan dönemindekış lastiğiolmayan ticari araçların yola devam etmelerine izin verilmiyor. Yönetmelik kapsamında söz konusu dönemde kış lastiği takmayan ticari araçlara Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerince para cezası kesildi. Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan ticari araçlara kış lastiği takmayan işletmecilere uygulanan para cezası 1 Ocak itibarıyla 715 lira olarak belirlenmişti. Kış lastiği takma zorunluluğu bugün itibarıyla sona erdi.
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Sürücüler dikkat! Bugün itibariyle sona erdi...
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçların 1 Aralık 2017'de başlayan kış lastiği takma zorunluluğu sona erdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz