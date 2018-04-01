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Meral Akşener büyük coşkuyla karşılandı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin 1.olağanüstü kongresinde coşkuyla karşılandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin 1.olağanüstü kongresinde coşkuyla karşılandı. Partililer büyük sevgi gösterilerinde bulunurken. Akşener "Cumhurbaşkanı Akşener" sloganları eşliğinde kürsüye çıktı. Akşener'in ilk sözleri "Rabbime şükürler olsun. Bize bugünleri gösteren rabbime binlerce şükürler olsun. İyiki sizler varsınız. İyiki iyiler var" oldu. Ahmet HAZER / Ankara

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