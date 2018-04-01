İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin 1.olağanüstü kongresinde coşkuyla karşılandı. Partililer büyük sevgi gösterilerinde bulunurken. Akşener "Cumhurbaşkanı Akşener" sloganları eşliğinde kürsüye çıktı. Akşener'in ilk sözleri "Rabbime şükürler olsun. Bize bugünleri gösteren rabbime binlerce şükürler olsun. İyiki sizler varsınız. İyiki iyiler var" oldu. Ahmet HAZER / Ankara
Bugün 11:06 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 11:16 TSİ )
Meral Akşener büyük coşkuyla karşılandı!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin 1.olağanüstü kongresinde coşkuyla karşılandı.
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Bugün 11:06 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz