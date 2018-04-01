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Kandıra'nın güzellikleri Kanal 7'de

Kanal 7 de yayınlanan Gündüz gece programında bu hafta Kandıra Bağırganlı köyünde mancarlı pide tanıtıldı.

Sempatik tavırları, eğlenceli sohbetleri ve seslendirdiği türkülerle herkesin sevgisini kazanan Kürşat’ın sunduğu Gündüz Gece, Anadolu’nun özlenen yanlarını ekrana taşıyor.Anadolu’nun samimi insanlarının sohbetleri, saklı kalmış cennet köşeleri, birbirinden güzel yemeklerini ekrana taşıyor.Kanal 7 de yayınlanan Gündüz gece programında bu hafta Kandıra Bağırganlı köyüne konuk oldu.

KANDIRA'NIN TEYZELERİYLE YEMEK YAPACAK

Samimiyetiyle halkın sevgisini kazanan Kürşat kimi zaman teyzelerle yemek yapacak kimi zaman onların anlattığı ilginç hikayeleri dinleyecek, kimi zaman da düğünlerinden keyifli dakikaları ekrana taşıyor. Gittiği yörenin türkülerini de seslendiren Kürşat hem kalbe hem kulağa hitap ediyor.Anadolu kültürünün örneklerinin yer aldığı Gündüz Gece özellikle memleket hasreti çekenlerin özlemini dindiriyor. Kanal 7 de yayınlanan Gündüz gece programında bu hafta Kandıra Bağırganlı köyünde mancarlı pide tanıtıldı.

Bugün 11:17 TSİ - Gündem

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