Sağlık Sen Şube Başkanı Erdal Yıldırım: Ek ödemeler emekliliğe yansımalı

Sağlık Sen Kocaeli Şubesi’nin geleneksel olarak düzenlediği moral ve motivasyon kahvaltısı dün Beyaz Yalı’da yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 yıldır düzenlenen programlarda sendika, her ay farklı bir hastanenin personeli ağırlıyor. Dünkü programa Kocaeli Devlet Hastanesi’nin çalışanları katıldı. Ayrıca programda Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Örnek, Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Yıldırım, Başkan Yardımcıları Mevlüt Akdere, Mehmet Ali Çetin, Nevzat Ali Gülbaz, Emin Ölmez, Basın ve İletişim Başkanı Mustafa Ulusoy, Kocaeli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Adem Çakır, Kadın Komisyonu Başkanı Müşerref Bahar ve çok sayıda devlet hastanesi çalışanı katılım gösterdi.

SORUNLARA ÇÖZÜM İSTİYORUZ

Programda sağlık çalışanlarının sorunları hakkında konuşan Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Yıldırım, “Sendika olarak 4 bin 300 üyemiz ile etkili ve yetkili sendika olarak sizlerden aldığımız güç ve destek ile mücadelemize her geçen gün büyüyerek devam ediyoruz. Sağlık Sen olarak sağlık çalışanlarımızın artık sağlıkta dönüşüm döneminde karşılaştığı sorunları daha fazla yaşamaması için mücadele ediyoruz. Ücret dağılımındaki adaletsizlikler, aile ve sosyal hayatını bitiren iş yükü, nöbetler, başta şiddet olmak üzere sağlığı ve güvenliği tehdit eden riskleri tekrar yaşamak istemiyoruz. Sağlık çalışanları olarak yaşadığımız sorunlara çözümler istiyoruz” dedi.

EK ÖDEMELER EMEKLİLİĞE YANSISIN

Sağlıkta gelişim ve kalite dönemi sağlam temele oturtulmak isteniyorsa önce sağlık çalışanlarının sorunlarını çözerek işe başlanması gerekmektedir diyen Yıldırım, “Sağlık çalışanları olarak hakkımız olmayanı talep etmiyoruz. Sağlık hizmetlerinin yüksek riskli meslek grubunda olduğundan diğer meslek gruplarına verilen yıpranma payının sağlık çalışanlarına da verilmesi için çalışıyoruz. Döner sermaye oluşumunda yaşanan adaletsizliğe de adaletli bir performans sisteminin de hayata geçirilmesi için ek ödemelerin emekliliğe yansıması en önemli mücadelemizdir” diye konuştu.

KOCAELİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Örnek, “Kocaeli bizim için çok önemli. Erdal başkan da bizim için çok önemli. Erdal başkana söz verdiğim için sizinle buradayım. Değerli Pazar sabahını burada sizinle kıpır kıpır yaşamak çok güzel. Son dönemde ki gelişmeler de ne durumdayız bunları anlatacağım. Ülkemiz çok önemli süreçten geçiyor. Ülkenin gözü kulağı Suriye’de. 7 düvele karşı mücadele ediyoruz. 15 Temmuz’da nöbetteydik ya aslında her zamankinden daha çok nöbet tutmaya ihtiyacımız var. Şehit olan sağlık çalışanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Orada sadece asker ve polisimiz yok sağlık çalışanlarımız da var. Sağlık çalışanlarımız her milli mücadelede ön planda oldu” dedi.

ÇALIŞAN SAYIMIZ 2 KAT BİLE ARTMADI

Örnek, “Kocaeli devlet hastanesinde çalışan 2 beyin cerrahı arkadaşımız Afrin’da görev yapıyor. Biri döndü, diğeri hala orda. Sonuna kadar Afrin operasyonunu destekliyoruz. 14 yıl önce sağlıklı dönüşüm başladığından beri çok iyi yerlere geldik. Çalışan sayımız iki kat bile artmadı. Ülkemizin dört bir yanında ki hastanelerde görevimize devam ediyoruz. Artık sağlığa bakışta bir değişme ihtiyaç var. Mesleki sağlığımız yerlerde, adalet anlayışımızda ciddi değişme ihtiyaç var. yeri geliyor dizilerde sağlık çalışanına şiddet gösteriliyor. Bu konularda saygınlığımızı geri kazanmaya ihtiyacımız var. Sağlık da ekip kavramını ön plana çıkartmalıyız. Ek ödemeler de adaletli olunmalı. Sağlıkta istihdam konusunda da en az öğretmenlerde olduğu gibi daha fazla personele ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.