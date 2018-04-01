Simitçi Erkan "yeryüzündeki cehenneme" kayıtsız kalamadı

Kocaeli'nin Derince ve Kandıra ilçelerinde 15 yıldır sokaklarda simit satan 41 yaşındaki Ayhan, Doğu Guta'da insanların yaşadığı zulme duyarsız kalamadı. "Doğu Guta Ölüyor, Dünya Uyuyor" ile "Cehenneme Dönüşen Şehrin Adıdır Doğu Guta" yazılı tişört yaptıran Ayhan, bununla iki gün boyunca simit sattı. Ayhan, satıştan elde ettiği 140 liralık karını, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Doğu Guta'ya yardım için açtığı hesaba yatırdı.

Bu ilk değil

Daha önce de yine 2 günlük kazancını Afrika kıtasındaki Gana'da su kuyusu açılması ve Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin katliam ile zulmüne maruz kalan Arakanlı Müslümanlara yardım etmek için bağışlayan Ayhan, zulme uğrayan insanların durumuna sessiz kalamıyor. Ayhan, yaptığı açıklamada, 15 yıldır Kandıra ilçesinde sokaklarda simit satarak geçimini sağladığını söyledi. Yardımsever bir insan olmaya çalıştığını, elinden geldiğince insanlara yardımda bulunduğunu dile getiren Erkan Ayhan, daha önce Gazze, Arakan, Myanmar, Afrika ve Filistin'e yardımlar gönderdiğini anlattı.

Mazlumlara el uzatmaya çalıştığını belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"Geçenlerde televizyonda Doğu Guta'da yaşananları gördüm. Orada feryat eden bir kız kardeşimizi gördüm. 'Allah rızası için bize sahip çıkın, yardım edin.' diye feryat ediyordu. Bunun üzerine o bölgeye de yardım göndermeye karar verdim. İki gün sattığım simitlerden elde ettiğim parayı 'Susuzluktan dudakları kurumuş o kız kardeşimize, açlıktan bir lokma ekmek.' diyen o kız kardeşimize Doğu Guta'ya gönderdim. Kazandığım 140 lirayı İHH İnsani Yardım Vakfı'nın hesabına yatırdım. Yardımlarıma Allah kısmet ederse devam edeceğim."

"Buna isyan ediyorum, bu zulme nasıl sessiz kalıyorlar?"

Doğu Guta'da yaşanan dramı izledikten sonra o görüntülerin zihninden çıkmadığını anlatan Ayhan, bu duruma sessiz kalamadığını söyledi. Ayhan, Doğu Gutalı mazlumların sesi olmak ve oraya gitmek istediğini aktararak, şöyle devam etti: "Orada yaşananları dünya görüyor ama Türkiye dışında bir ses yok. Buna isyan ediyorum, bu zulme nasıl sessiz kalıyorlar? Tişörtümde de yazıyor 'Ey zalim dünya neredesin, Doğu Guta kan ağlıyor.' diyorum. Bu şekilde feryadımı dile getirmek istedim. İnşallah oradaki zulmün durmasına da bir katkımız olur. Oradaki kardeşlerimizin gözlerinden öpüyorum. Bebekler ölüyor, kardeşlerimiz enkazın altında feryat figan, benim elimden de bu gelir."

Vakıf ve dernekleri de davet etti

Yardım çalışmalarına bölge insanlarının da destek verdiğini belirten Ayhan, iş insanlarını ve hayırseverleri, vakıf ve derneklerin Doğu Guta için başlattığı kampanyalara destek vermeye davet etti.