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Bugün 11:41 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:42 TSİ )

Alt yapı tam kadro maçtaydı

Kocaelispor’un geleceği olan alt yapı futbolcuları Cizrespor maçına adeta akın etti.

Futbol okulları ve yarışmacı grupların tamamına yakını İzmit İsmetpaşa Stadı’nda yer alırken, geleceğin Kamilleri, Mahirleri, Osmanları ağabeylerini dikkatli gözlerle izledi. Bir gün Kocaelispor A Takımı’nda forma giymenin hayallerini yaşayan Yavru Körfezliler alınan 2-1’lik galibiyetin morali ile evlerine gitti.

Bugün 11:41 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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