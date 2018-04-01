Futbol okulları ve yarışmacı grupların tamamına yakını İzmit İsmetpaşa Stadı’nda yer alırken, geleceğin Kamilleri, Mahirleri, Osmanları ağabeylerini dikkatli gözlerle izledi. Bir gün Kocaelispor A Takımı’nda forma giymenin hayallerini yaşayan Yavru Körfezliler alınan 2-1’lik galibiyetin morali ile evlerine gitti.
Bugün 11:41 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:42 TSİ )
Alt yapı tam kadro maçtaydı
Kocaelispor’un geleceği olan alt yapı futbolcuları Cizrespor maçına adeta akın etti.
Bugün 11:41 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz