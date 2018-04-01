Alt yapı tam kadro maçtaydı

Futbol okulları ve yarışmacı grupların tamamına yakını İzmit İsmetpaşa Stadı’nda yer alırken, geleceğin Kamilleri, Mahirleri, Osmanları ağabeylerini dikkatli gözlerle izledi. Bir gün Kocaelispor A Takımı’nda forma giymenin hayallerini yaşayan Yavru Körfezliler alınan 2-1’lik galibiyetin morali ile evlerine gitti.