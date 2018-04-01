Son derece iştahlı ve tempolu bir futbol ortaya koyan Avcı sahada kaldığı 64 dakika boyunca terinin son damlasına kadar mücadele etti. Tabiri caizse oynadıkça açılan Mehmet önümüzdeki hafta deplasmanda oynanacak olan Düzyurt maçında da formasını şimdiden garanti altına aldı.
Bugün 11:42 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:44 TSİ )
Bu çocuk oynadıkça açılıyor
Cizrespor maçının 11’inde yer alan sağ kanat oyuncusu Mehmet Avcı, sezonun kendisi adına en etkili futbolunu ortaya koydu.
Bugün 11:42 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz