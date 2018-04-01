Bu çocuk oynadıkça açılıyor

Son derece iştahlı ve tempolu bir futbol ortaya koyan Avcı sahada kaldığı 64 dakika boyunca terinin son damlasına kadar mücadele etti. Tabiri caizse oynadıkça açılan Mehmet önümüzdeki hafta deplasmanda oynanacak olan Düzyurt maçında da formasını şimdiden garanti altına aldı.