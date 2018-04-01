Her şey mükemmel, ama?

Son derece iki basit hata yapan ve rakipleri pozisyona sokan Keten yürekleri ağza getirdi. Tribünler Keten için “Bu çocukta her şey mükemmel. Teknik, akıllı, güçlü, iyi sıçrıyor, topu oyuna iyi sokuyor. Ama çok gereksiz risk alıyor. Ali Keten adama kafayı yedirir” diyerek futbolcu ilgili ilginç bir saptama yaptı.