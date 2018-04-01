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Bugün 11:47 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:48 TSİ )

Her şey mükemmel, ama?

Kocaelispor’un genç ve yetenekli stoperi Ali Keten, Cizrespor maçında bıçak sırtı gibi bir futbol oynadı.

Son derece iki basit hata yapan ve rakipleri pozisyona sokan Keten yürekleri ağza getirdi. Tribünler Keten için “Bu çocukta her şey mükemmel. Teknik, akıllı, güçlü, iyi sıçrıyor, topu oyuna iyi sokuyor. Ama çok gereksiz risk alıyor. Ali Keten adama kafayı yedirir” diyerek futbolcu ilgili ilginç bir saptama yaptı.

Bugün 11:47 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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