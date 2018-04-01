Son derece iki basit hata yapan ve rakipleri pozisyona sokan Keten yürekleri ağza getirdi. Tribünler Keten için “Bu çocukta her şey mükemmel. Teknik, akıllı, güçlü, iyi sıçrıyor, topu oyuna iyi sokuyor. Ama çok gereksiz risk alıyor. Ali Keten adama kafayı yedirir” diyerek futbolcu ilgili ilginç bir saptama yaptı.
Bugün 11:47 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:48 TSİ )
Her şey mükemmel, ama?
Kocaelispor’un genç ve yetenekli stoperi Ali Keten, Cizrespor maçında bıçak sırtı gibi bir futbol oynadı.
Bugün 11:47 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz