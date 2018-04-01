Her şeyden kaçarlar, mücadeleden ASLA!

Bu futbolculardan ikisi Oğuzhan Türkmen ve Sinan Pektemek geçen sezon takımın attığı 55 golün 25’ine imza atmıştı. Yeni sezonda özellikle bitirici bölgede zorluklar yaşayan Yeşil Siyahlılar futbol olarak çok üstün oynadığı birçok maçta puan kayıplarını engelleyemedi.

İKİNCİ YARIDA 21 PUAN TOPLADIK

Ümit Metin Yıldız’ın 3. hafta sonunda takımdan ayrılması ile takımın başına “Sıfır İletişim” Fatih Kavlak geldi. Kavlak’ın da yapacağı pek bir şey yoktu. Sezon öncesi yaptığı büyük hatanın farkına varan Başkan Bahri Yavuz, Sinan’ı bir şekilde ikna etti ve ikinci yarı itibari ile Sinan takıma dahil oldu. Sakatlığı geçen Mesut ve işini çok iyi yapan teknik adam Galip Gündoğdu’nun da dokunuşları ile ilk yarıda 15 puanı zor gören Kocaelispor ikinci yarının bitimine 5 hafta kala tam21 puan topladı.

HELALİNDEN 36 PUAN

Bu sezon öncesinde futbolcuların tamamına yakınına bol sıfırlı transfer teklifleri gelse de futbolcuların ilk tercihi “Transfer yasaklısı” Kocaelispor oldu. Ancak yakın zamanı çabuk unutan kafalar futbolcuları günah keçisi ilan etti. Zaman zaman kötü futbol oynadıklarının bilincinde olan Kaptan Hamza Cizrespor maçının ardından “Evet kötü futbol oynadığımız oldu, ancak mücadeleden hiçbir zaman kaçmadık” dedi. Savaşa giderken askerin elinden silahını alıp “Hadi git tanka kafa at” diyen zihniyete rağmen Kocaelisporlu futbolcular 36 puanı analarının ak sütü gibi helalinden alarak kendilerine inananları mahcup etmedi.