Kim bu kulübü ne kadar borçlandırmış… HERKES BİLSİN!

Bitime 5 maç kaldı. Çok büyük bir mucize olmazsa Yeşil Siyahlılar ligi amorti etmiş olacak. Asıl meselelerse raflarda bekliyor. Şimdi onları gündeme getirme zamanı!

İŞ BİTMEDİ

KEV Tesisleri’nin KEV vakfı tarafından Kentkonut’a satılması ile Kocaelispor’u borçlandıran eski başkanların borç faizi ödendi. 70 milyon liralık faiz borcu 22 milyon liraya düşeceği için Yeşil Siyahlıların bu yasadan faydalanması gerekiyordu. Kısacası yönetim denize düştü ve yılana sarılmak zorunda kaldı. Ancak iş bununla bitmedi. Futbolcu ailesi ve üçüncü kişiler yani personel ve esnaf, alacaklarını tahakkuk etmek için sıranın kendilerine gelmesini iple çekiyor.

BİR ÇALIŞMA VAR MI?

Kamuoyunun şu sıralarda en çok merak ettiği soru şu: Kocaelispor’u en çok hangi başkan ve yönetimler zarara uğrattı?Camia özellikle Süper Lig ve TFF 1. Lig dönemlerinde korkunç bir borçla muhatap olan Kocaelispor’da daha önceki yönetimlerin de sorgulanması için hareket etmesi gerektiğinde hem fikir. Konu ile ilgili yönetimin bir çalışması var mı? Halk, güzelim camiayı mahveden şahısların açık bir şekilde deşifre edilmesini bekliyor.

YILLARDIR ÇİLE ÇEKİLİYOR

Borçlar nedeni ile BAL sezonları hariç yıllardır transfer tahtası kapalı bulunan, ne olduğu belli olmayan ve adına “Stat” denilen tarlalarda maçlarını yapan, bir sezonda 15 farklı sahada antrenman yapmak zorunda bırakılan, kendi tesislerinin Araplara peşkeş çekildiği, yüzüne bu şehrin ileri gelenlerinin kapıyı çarptığı, düşerken kimsenin yanında olmadığı ancak işler iyiye gittiğinde etrafında sahte suretlerin toplandığı, marka değeri ve itibarı hayli hasar gören KocaelisporKulübü üzerinden kimlerin nemalandığı, kimlerin Kocaelispor’u rant, makam ve şekil için kullanıldığının bilinmesi gerekiyor.