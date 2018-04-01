Mükemmel bir hakem yönetimi

Cinek’e Ordu’dan Metin Cebeci ve Giresun’dan Mürvet Yavuztürk yardımcılık yaptı. Hakem AdemCinek 90 dakika boyunca maçı hiç kaçırmadı. Özellikle ikili mücadelelerdeki avantaj uygulaması oyunun akışını hızlandırma gayretinin yanında yardımcılarından aldığı destekle de resmen maçın içinde kayboldu. İlk yarıda Cizre ekibinin ağlara gönderdiği pozisyon öncesi kalkan ofsayt bayrağının ardından maraton tribünündeki taraftarlar bayan yardımcı hakem Mürvet Yavuztürk’ü alkışladı. İzmit’e gelen başarılı hakemler arasında liste başı olan AdemCinek ve yardımcılarını kutluyoruz.