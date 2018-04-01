Cinek’e Ordu’dan Metin Cebeci ve Giresun’dan Mürvet Yavuztürk yardımcılık yaptı. Hakem AdemCinek 90 dakika boyunca maçı hiç kaçırmadı. Özellikle ikili mücadelelerdeki avantaj uygulaması oyunun akışını hızlandırma gayretinin yanında yardımcılarından aldığı destekle de resmen maçın içinde kayboldu. İlk yarıda Cizre ekibinin ağlara gönderdiği pozisyon öncesi kalkan ofsayt bayrağının ardından maraton tribünündeki taraftarlar bayan yardımcı hakem Mürvet Yavuztürk’ü alkışladı. İzmit’e gelen başarılı hakemler arasında liste başı olan AdemCinek ve yardımcılarını kutluyoruz.
Bugün 11:53 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:54 TSİ )
Mükemmel bir hakem yönetimi
Kocaelispor – Cizrespormaçını Ordu Bölgesi C Klasman Hakemi Adem Cinek yönetti.
Bugün 11:53 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz