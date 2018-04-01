Oğlu gibilerini kurtarmak için dernek kurdu!

İzmit'te, halk oyunları eğitmeni olan Nezahat Erok'un 22 yaşındaki oğlu F.Ş. uyuşturucu bağımlısı olduktan sonra 2015 yılında tutuklanarak Kocaeli Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Bu duruma üzülen anne Nezahat Erok, madde bağımlılığıyla mücadele etmek ve suçu azaltmak amacıyla Hayata Dönüş Derneği'ni kurdu. Oğlunun madde bağımlısı olması nedeniyle derneği kurduğunu söyleyen Nezahat Erok, "Yaklaşık 4,5 sene önce oğlum madde bağımlısı oldu. Bayağı bir mücadelelerden geçtim. İlk duyduğumda zaten madde kullanmaya başladığını, liseye 2'ye gidiyordu. Neler yapabilirim düşüncesiyle de emniyetten yardım istedim. Gerçekten çok yardımcı oldular. Bir şekilde liseyi bitirene kadar korkuttular. Madde kullanmadı. Bir gidiyordu bir daha bulamıyordum. Sanki evsizler sahipsizler gibi, ayda bir buluyordum onu" dedi.

'TEDAVİNİN TEK BAŞINA BİR ÇÖZÜM OLMADIĞINI ANLAYARAK DERNEK KURDUM'

Nezahat Erok uzun uğraşlar sonunda oğlunu tedavi olmaya ikna ettiğini belirterek, "En sonunda kendisiyle uzun konuşmalarımız sonucunda tedaviyi kabul etti. Kocaeli Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gördü. Sonra Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Mekatronik Bölümünü kazandı. Oraya gittim yerleştirdim. Sürekli bana 'Anne okulu dondurayım' diyordu. Ben okuyamıyor zannediyordum ama tehdit ediliyormuş. Evini kullandır diye. Sonra son senesi tekrar uyuşturucu kullanmaya başlamış. Şuanda da cezaevinde. Oğlumu ziyaretlere giderken, neler yapabiliriz diye çok düşündüm. Türkiye'ye, vatana millete hayırlı evlat olmaları gerekirken, şu anda cezaevinde, boş bir hayat sürdürdüklerine inanıyordum. Tedavinin tek başına bir çözüm olmadığını anlayarak dernek kurdum."

'DÜŞLEDİĞİMİZ PROJE İÇİN EKONOMİK DESTEK GEREKİYOR'

Amacının uyuşturucu bağımlısı gençleri kurtarmak olduğunu ifade eden Erok, şöyle konuştu: "Düşlediğim proje içerisinde açık cezaevindeki kişileri, büyük bir kampüste toplayıp her gün üretim sağlayarak, yan tarafında yine büyük bir alanda yataklı rehabilitasyon kurarak toplumla, vatandaşla suçlu kesimi kaynaştırarak onların da vatana millete önemli bir birey haline gelmelerini sağlamak var. Amaç sadece ve sadece bir rehabilitasyon. Amatem'lerimiz zaten Türkiye'de var ama medikal bazda tamamen vücuttan atıyorsunuz uyuşturucuyu, bu sefer ruhtan atamıyorsunuz. Yani tedavi olduktan sonra, çıktıktan sonra çocuk veya genç birey iki ay sonra tekrar uyuşturucuya başlıyor. Ruhtan da temizlemek amaçlı yataklı rehabilitasyon gerekiyor. Derneğin maddi durumu iyi olsa arsamızı alıp projemizi uygulardık. Düşlediğimiz proje için ekonomik destek gerekiyor."