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Bugün 12:11 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:12 TSİ )

İzmit Belediye, tuş etti!

Türkiye Büyükler Serbet Stil 1. Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor, Atatürk Spor Salonu’nda Ankara Şekerspor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor’u yere serdi!

Daha önceki 2 grup maçından lider dönen 4 puanlı ekip 3. haftada da çok başarılı müsabakalara imza attı. Ankara Şekerspor’u 7-3, İzmir ekibini de 10-0 mağlup eden İzmit temsilcisi son 4 yolunda çok büyük bir fırsatı da eline geçirmiş oldu. Mavi Yeşilliler önümüzdeki hafta İzmir’den de istediği sonuçları alırsa son 4’e adını yazdıracak.İzmit Belediyespor Güreş Takımı’nın koordinatörlüğünü Eski Dünya Gençler Şampiyonu Ömer Aslantaş, baş antrenörlüğünü ise Şener Sar yapıyor.

ORUÇ VE ÖZTÜRK DE İZLEDİ

Atatürk Spor Salonu’ndaki müsabakaları İzmit Belediyesi Başkan Vekili Güray Oruç, İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ve aynı zamanda Güreş Şube Sorumlusu Muhammed Öztürk, Derince Spor İlçe Müdürü ve Güreş İl Temsilcisi Yusuf Aydın, 1991 Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri ikincisi Bülent Gürbüz, İzmit Belediyesi Spor Danışması Zeki Kutlu, Boks Antrenörü Ak Parti Meclis Üyesi adayı İsmail Yıldırım, gazetemiz yazarı güreşin Kocaeli’deki duayenlerinden Eski Güreş İl Temsilcisi Ziya Ürük ve İzmit Belediyesi güreş alt yapı sporcuları da izledi.

Bugün 12:11 TSİ - Spor

Muhabirler : Ahmet Akay , Erdem Övüç

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