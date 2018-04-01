İYİ Parti'den 1 Nisan şakası!

25 Ekim 2017’de İzmitli Meral Akşener tarafından kurulan İYİ Parti, seçimlere girememe riskiyle karşılaşmamak için olağanüstü kurultayını bugün gerçekleştiriyor. Kurultayda bugüne kadar yapılan il kongrelerinde seçilen bin 164 büyük kongre delegesi oy kullanacak. Delegeler tek aday olarak kurultaya katılacak olan İzmitli Meral Akşener’e güvenoyu verecek.
RAKİP PARTİLERE 1 NİSAN ŞAKASI
Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilmekte olan büyük kongre için Ankara’ya Kocaeli’den ve ülkenin tüm illerinden partililer adeta akın etti. Ankara Spor Salonu’nun hem içi hem de dışı dolup taşarken, bu görüntü kongrenin 1 Nisan’a denk de gelmesi nedeniyle “İYİ Parti, rakiplerine Nisan 1 şakası yaptı” şeklinde yorumlandı.
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