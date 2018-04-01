Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:15 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 13:42 TSİ )

İYİ Parti'den 1 Nisan şakası!

25 Ekim 2017'de kurulan İYİ Parti, için "barajı geçemeyecek" söylentileri diğer partiler arasında konuşulmaya başlamıştı. Bugün gerçekleştirilen 1. Olağanüstü Kurultayında ortaya çıkan görüntüler "İYİ Parti, rakip partilere 1 Nisan şakası yaptı" şeklinde yorumlandı.

25 Ekim 2017’de İzmitli Meral Akşener tarafından kurulan İYİ Parti, seçimlere girememe riskiyle karşılaşmamak için olağanüstü kurultayını bugün gerçekleştiriyor. Kurultayda bugüne kadar yapılan il kongrelerinde seçilen bin 164 büyük kongre delegesi oy kullanacak. Delegeler tek aday olarak kurultaya katılacak olan İzmitli Meral Akşener’e güvenoyu verecek.

RAKİP PARTİLERE 1 NİSAN ŞAKASI

Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilmekte olan büyük kongre için Ankara’ya Kocaeli’den ve ülkenin tüm illerinden partililer adeta akın etti. Ankara Spor Salonu’nun hem içi hem de dışı dolup taşarken, bu görüntü kongrenin 1 Nisan’a denk de gelmesi nedeniyle “İYİ Parti, rakiplerine Nisan 1 şakası yaptı” şeklinde yorumlandı.

Bugün 12:15 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Baro’da iki aday yarışacak mask
Baro’da iki aday yarışacak
Pazartesi borcunuzu sildirmeyi unutmayın! mask
Pazartesi borcunuzu sildirmeyi unutmayın!
Kocaelililer sıcak havaya aldanmayın! mask
Kocaelililer sıcak havaya aldanmayın!
Yapı Müteahhitlerinde yeni başkan Mamik mask
Yapı Müteahhitlerinde yeni başkan Mamik
Kemal Kılıçdaroğlu Kocaeli'ye geliyor mask
Kemal Kılıçdaroğlu Kocaeli'ye geliyor
Yunanistan'daki fabrika Kocaeli'ye taşınıyor mask
Yunanistan'daki fabrika Kocaeli'ye taşınıyor
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Annesinden 6 saat sonra yaşamını yitirdi mask
Annesinden 6 saat sonra yaşamını yitirdi
Televizyon alan ailenin başına gelmeyen kalmadı mask
Televizyon alan ailenin başına gelmeyen kalmadı
Yol kenarında cesedi bulundu! mask
Yol kenarında cesedi bulundu!
Her evde var! Kombilerde 21 Nisan'da yeni döneme geçiliyor mask
Her evde var! Kombilerde 21 Nisan'da yeni döneme geçiliyor
Haydar Akar, yolsuzluğu detaylarıyla açıkladı! mask
Haydar Akar, yolsuzluğu detaylarıyla açıkladı!
Çöp ev, anne ve kızına mezar oldu mask
Çöp ev, anne ve kızına mezar oldu

GALERİ

Sanata Bulaşanlardan muhteşem resim sergisi mask
Sanata Bulaşanlardan muhteşem resim sergisi
Meral Akşener: Aynaya bak kim FETÖ'cü görürsün! mask
Meral Akşener: Aynaya bak kim FETÖ'cü görürsün!
Devasa TIR görenleri hayrete düşürdü! mask
Devasa TIR görenleri hayrete düşürdü!
Kocaelispor - Cizrespor maçından kareler... mask
Kocaelispor - Cizrespor maçından kareler...
Ev yangını: 1'i ağır 6 yaralı! mask
Ev yangını: 1'i ağır 6 yaralı!
Kocaeli'den Çocuk Parklarına Güvenlik Kamerası Konulsun kampanyasına destek mask
Kocaeli'den Çocuk Parklarına Güvenlik Kamerası Konulsun kampanyasına destek
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL