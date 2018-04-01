Brisaspor yine kürsüden inmedi

Üç gün süren yarışlarda her gün başarı elde eden Brisaspor takımı kürsüden inmedi. Brisaspor Bisiklet Takımı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Erikçe Macera Parkı Çocuk ve Gençlik Kamp Eğitim Merkezi’nde yapılan, Uluslararası Bisiklet Federasyonu (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun 2018 faaliyet programında yer alan, “Salcano Gaziantep Mtb Stage Race” yarışlarına katıldı. 3 üç etaptan oluşan yarışlara Rusya, Ukrayna, İran, Suriye ve ülkemizden toplam 365 sporcu katıldı. Brisaspor Bisiklet takımının büyük erkek (4), büyük bayan (3) ve yıldız erkek (2) olmak üzere 9 sporcu ile start aldığı yarışta sporcular, ‘Zamana Karşı (Xct)’, ‘Noktadan Noktaya (Xcp)’ ve son etap olan ‘Arazi Sürüşü (Cross-Country)’kategorilerinde yarıştı.

Üç gün süren yarışlarda Brisapspor sporcuları birçok kategoride başarı elde etti.

BRİSASPOR SPORCULARININ ELDE ETTİĞİ DERECELER:

Zamana Karşı (Xct)yarışı:

Büyük erkekler ikincisi-Abdülkadir Kelleci

Noktadan Noktaya (Xcp)yarışı;

Büyük erkekler ikincisi-Abdülkadir Kelleci

UCI Mtb (Xco) yarışı:

Yıldız erkekler –A birincisi Samet Bulut

Yıldız erkekler –A ikincisi Furkan Akçam

Büyük erkekler ikincisi Abdülkadir Kelleci

Büyük erkekler genel klas. 2. A.Kadir Kelleci