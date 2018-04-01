Şampiyona 21 kulüpten 156 sporcu katıldı. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen şampiyona nefes kesti. Gebze Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonada, 21 spor kulübünden 156 sporcu mücadele etti. Sporcular, büyükler (18 yaş ve üstü), gençler A (16-17 yaş) ve gençler B (14-15 yaş) gruplarında; su üstü, dip, tüp, çift palet olmak üzere 4 ayrı dalda mücadele ediyor. Şampiyona dün sona erdi.
Bugün 12:52 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:54 TSİ )
Paletli yüzme heyecanı sona erdi
Paletli Yüzme Kulüpler Arası Büyükler Türkiye Şampiyonası Gebze'de düzenlendi.
Bugün 12:52 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz