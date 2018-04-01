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Paletli yüzme heyecanı sona erdi

Paletli Yüzme Kulüpler Arası Büyükler Türkiye Şampiyonası Gebze'de düzenlendi.

Şampiyona 21 kulüpten 156 sporcu katıldı. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen şampiyona nefes kesti. Gebze Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonada, 21 spor kulübünden 156 sporcu mücadele etti. Sporcular, büyükler (18 yaş ve üstü), gençler A (16-17 yaş) ve gençler B (14-15 yaş) gruplarında; su üstü, dip, tüp, çift palet olmak üzere 4 ayrı dalda mücadele ediyor. Şampiyona dün sona erdi.

Bugün 12:52 TSİ - Spor

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