Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:00 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:03 TSİ )

Voleybolda ne varsa, kızlarda var!

Ülkemizde voleybolda kadınların hakimiyeti sürüyor. Erkekler voleybol oynamaya ilgi göstermiyor. 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Küçük Kızlar 2.Voleybol Ligi maçları, Körfez takımlarının katılımıyla Derince Spor Salonu’nda 4 maçla başladı.

8 okulun, 2 grup üzerinden oynadığı maçlar, 2 set üzerinden gerçekleşiyor. 2 seti kazanan takım galip ilan ediliyor. Derince Spor Salonu’nda günün ilk maçında, Körfez Ortaokulu, Körfez İlimtepe Ortaokulu’nu 2-0 yendi. İkinci maçta ise Körfez Ulubey Ortaokulu, Körfez Kent Emlak Okulu’nu 2-0 yenmeyi başardı. Üçüncü karşılaşmada, Körfez İmam Hatip Ortaokulu, Kirazlıyalı Tevfik Fikret Ortaokulu’nu yine 2-0’la geçti. Günün son maçında da aynı skor vardı. Her sene başarı elde eden Pektim Ortaokulu, bu yıl hayal kırıklığı yaşadı. Halide Edip Adıvar Ortaokulu’na 2-0 mağlup oldu.

MİNİKLERDEN TAM DESTEK

Derince Spor Salonu’nda oynanan maçlara minik sporcular destek veriyor. Küçük Kızlar Voleybol 2. Maçları, bugün yine Derince’de oynanacak. Gündemde 3 maç var. Müsabakalar saat 10.00’da başlayacak. Küçük Kız Voleybol Ligi’nde ilk iki sırayı alan takımlar yarı finale yükselecek. Yarı final çapraz eşleşmeyle oynanacak.

KÖRFEZ İLİMTEPE O.O.: 0 KÖRFEZ O.O.: 2

SALON: Derince

HAKEMLER: Serap Kuka ***, Yasin Yıldız ***

KÖRFEZ İLİMTEPE OO: Beyza Gül **, Emine Usamoğlu **, Yağmur Çeliker **, Sıla Çakır ***, Havvanur Karabaş **, Medine Seyitoğlu **, Ekin Ayyıldız **, Evin Çınarlı ***, Aycan Rana Sağlam **, Irmak Yağmur Menteşe **, Nisa Nur Ülker **

KÖRFEZ OO: Sena Çiftçi ***, Öznur Şen ***, Nisa Deniz ***, Funda Karakaya ***, Fatma İrem Barış ***, Esma Nur Çakır ***, İlayda Demirkol ***

SETLER: 25-10,25-24

KÖRFEZ ULUBEY O.O.: 2 KÖRFEZ KENT EMEK O.O.: 0

SALON: Derince

HAKEMLER: Yasin Yıldız ***, Serap Kuka ***

KÖRFEZ ULUBEY OO: Elenaz Kalaç ***, Nida Bodur ***, Nisa İrem Baytan ***, Ayşe Nur Yaman ***, Ebrar Taşçı **, Ece Sema Çelik **, Melisa Cimşit ***, İrem Kiraz **

KÖRFEZ KENT EMEK OO: İlknur Aydınoğlu **, Begüm Eren **, Ceren Çevik ***, Zeynep Ercan Bulduk **, Serra Noyan Omak **, İrem Atmaca **, Zeynep Oruç **, Sıla Akyüz **

SETLER: 25-8,25-22

KÖRFEZ İMAM HATİP OO: 2 KİRAZLIYALI OO: 0

SALON: Derince

HAKEMLER: Serap Kuka ***, Yasin Yıldız ***

KÖRFEZ İMAM HATİP O.O.: Sümeyra Taşdemir ***, Ümmü Gülsüm Taşkıran ***, Özlem Zehra Saraç ***, Havva Kazma ***, Esma Nur Ünal ***, Zeynep Aydın ***, Zeynep Gönes **, Sıla Balı ***, Sıla Kurtaran **

KİRAZLIYALI TEVFİK FİKRET O.O.: Yağmur Karataş **, Zeynep Koparan ***, Mehtap Sarıl **, Edanur Gülmez **, Merve Akay **, Rabia Bolaman **, Ruveyda Bolaman ***, Sedanur Codukoğlu **, Rümeysa Kaya **

SETLER: 25-12,25-16

PETKİM O.O.: 0 HALİDE EDİP ADIVAR O.O.: 2

SALON: Derince

HAKEMLER: Yasin Yıldız ***, Serap Kuka ***

PETKİM OO: Bera Şahin **, Hazal Çevik **, Hayrunnisa Pehlivan ***, Esmanur Özgür **, Bere Elif Gümüşsoy **, Ceydanur Yıldırım **, Ayşe Berrak Gül ***, Merve Demirtaş **, Zeynep Yaşaran **, Yasemin Danakıran **, Safiye Sena Dönmez **

HALİDE EDİP ADIVAR OO: Suna Gümüş ***, Zehra Durmuş ***, Ceren Tazegül ***, Bedevi Değer ***, Aleyna Çiçek ***, Nisa Aydın ***, Betül Bozkurt ***, Çiğdem Ağaya ***

SETLER: 25-12, 25-11

Bugün 13:00 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Voleybolda ne varsa, kızlarda var! mask
Voleybolda ne varsa, kızlarda var!
Paletli yüzme heyecanı sona erdi mask
Paletli yüzme heyecanı sona erdi
Brisaspor yine kürsüden inmedi mask
Brisaspor yine kürsüden inmedi
İzmit Belediye, tuş etti! mask
İzmit Belediye, tuş etti!
Oğlu gibilerini kurtarmak için dernek kurdu! mask
Oğlu gibilerini kurtarmak için dernek kurdu!
Mükemmel bir hakem yönetimi mask
Mükemmel bir hakem yönetimi
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Annesinden 6 saat sonra yaşamını yitirdi mask
Annesinden 6 saat sonra yaşamını yitirdi
Televizyon alan ailenin başına gelmeyen kalmadı mask
Televizyon alan ailenin başına gelmeyen kalmadı
Yol kenarında cesedi bulundu! mask
Yol kenarında cesedi bulundu!
Her evde var! Kombilerde 21 Nisan'da yeni döneme geçiliyor mask
Her evde var! Kombilerde 21 Nisan'da yeni döneme geçiliyor
Haydar Akar, yolsuzluğu detaylarıyla açıkladı! mask
Haydar Akar, yolsuzluğu detaylarıyla açıkladı!
Çöp ev, anne ve kızına mezar oldu mask
Çöp ev, anne ve kızına mezar oldu

GALERİ

Sanata Bulaşanlardan muhteşem resim sergisi mask
Sanata Bulaşanlardan muhteşem resim sergisi
Meral Akşener: Aynaya bak kim FETÖ'cü görürsün! mask
Meral Akşener: Aynaya bak kim FETÖ'cü görürsün!
Devasa TIR görenleri hayrete düşürdü! mask
Devasa TIR görenleri hayrete düşürdü!
Kocaelispor - Cizrespor maçından kareler... mask
Kocaelispor - Cizrespor maçından kareler...
Ev yangını: 1'i ağır 6 yaralı! mask
Ev yangını: 1'i ağır 6 yaralı!
Kocaeli'den Çocuk Parklarına Güvenlik Kamerası Konulsun kampanyasına destek mask
Kocaeli'den Çocuk Parklarına Güvenlik Kamerası Konulsun kampanyasına destek
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL