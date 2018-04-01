Voleybolda ne varsa, kızlarda var!

8 okulun, 2 grup üzerinden oynadığı maçlar, 2 set üzerinden gerçekleşiyor. 2 seti kazanan takım galip ilan ediliyor. Derince Spor Salonu’nda günün ilk maçında, Körfez Ortaokulu, Körfez İlimtepe Ortaokulu’nu 2-0 yendi. İkinci maçta ise Körfez Ulubey Ortaokulu, Körfez Kent Emlak Okulu’nu 2-0 yenmeyi başardı. Üçüncü karşılaşmada, Körfez İmam Hatip Ortaokulu, Kirazlıyalı Tevfik Fikret Ortaokulu’nu yine 2-0’la geçti. Günün son maçında da aynı skor vardı. Her sene başarı elde eden Pektim Ortaokulu, bu yıl hayal kırıklığı yaşadı. Halide Edip Adıvar Ortaokulu’na 2-0 mağlup oldu.

MİNİKLERDEN TAM DESTEK

Derince Spor Salonu’nda oynanan maçlara minik sporcular destek veriyor. Küçük Kızlar Voleybol 2. Maçları, bugün yine Derince’de oynanacak. Gündemde 3 maç var. Müsabakalar saat 10.00’da başlayacak. Küçük Kız Voleybol Ligi’nde ilk iki sırayı alan takımlar yarı finale yükselecek. Yarı final çapraz eşleşmeyle oynanacak.

KÖRFEZ İLİMTEPE O.O.: 0 KÖRFEZ O.O.: 2

SALON: Derince

HAKEMLER: Serap Kuka ***, Yasin Yıldız ***

KÖRFEZ İLİMTEPE OO: Beyza Gül **, Emine Usamoğlu **, Yağmur Çeliker **, Sıla Çakır ***, Havvanur Karabaş **, Medine Seyitoğlu **, Ekin Ayyıldız **, Evin Çınarlı ***, Aycan Rana Sağlam **, Irmak Yağmur Menteşe **, Nisa Nur Ülker **

KÖRFEZ OO: Sena Çiftçi ***, Öznur Şen ***, Nisa Deniz ***, Funda Karakaya ***, Fatma İrem Barış ***, Esma Nur Çakır ***, İlayda Demirkol ***

SETLER: 25-10,25-24

KÖRFEZ ULUBEY O.O.: 2 KÖRFEZ KENT EMEK O.O.: 0

SALON: Derince

HAKEMLER: Yasin Yıldız ***, Serap Kuka ***

KÖRFEZ ULUBEY OO: Elenaz Kalaç ***, Nida Bodur ***, Nisa İrem Baytan ***, Ayşe Nur Yaman ***, Ebrar Taşçı **, Ece Sema Çelik **, Melisa Cimşit ***, İrem Kiraz **

KÖRFEZ KENT EMEK OO: İlknur Aydınoğlu **, Begüm Eren **, Ceren Çevik ***, Zeynep Ercan Bulduk **, Serra Noyan Omak **, İrem Atmaca **, Zeynep Oruç **, Sıla Akyüz **

SETLER: 25-8,25-22

KÖRFEZ İMAM HATİP OO: 2 KİRAZLIYALI OO: 0

SALON: Derince

HAKEMLER: Serap Kuka ***, Yasin Yıldız ***

KÖRFEZ İMAM HATİP O.O.: Sümeyra Taşdemir ***, Ümmü Gülsüm Taşkıran ***, Özlem Zehra Saraç ***, Havva Kazma ***, Esma Nur Ünal ***, Zeynep Aydın ***, Zeynep Gönes **, Sıla Balı ***, Sıla Kurtaran **

KİRAZLIYALI TEVFİK FİKRET O.O.: Yağmur Karataş **, Zeynep Koparan ***, Mehtap Sarıl **, Edanur Gülmez **, Merve Akay **, Rabia Bolaman **, Ruveyda Bolaman ***, Sedanur Codukoğlu **, Rümeysa Kaya **

SETLER: 25-12,25-16

PETKİM O.O.: 0 HALİDE EDİP ADIVAR O.O.: 2

SALON: Derince

HAKEMLER: Yasin Yıldız ***, Serap Kuka ***

PETKİM OO: Bera Şahin **, Hazal Çevik **, Hayrunnisa Pehlivan ***, Esmanur Özgür **, Bere Elif Gümüşsoy **, Ceydanur Yıldırım **, Ayşe Berrak Gül ***, Merve Demirtaş **, Zeynep Yaşaran **, Yasemin Danakıran **, Safiye Sena Dönmez **

HALİDE EDİP ADIVAR OO: Suna Gümüş ***, Zehra Durmuş ***, Ceren Tazegül ***, Bedevi Değer ***, Aleyna Çiçek ***, Nisa Aydın ***, Betül Bozkurt ***, Çiğdem Ağaya ***

SETLER: 25-12, 25-11