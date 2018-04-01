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İzmit'te iş yeri kurşunlandı!

İzmit'te Sinan Saral'a ait 2 iş yeri, iddiaya göre akrabaları tarafından kurşunlandı.

Olay, İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan Saral isimli vatandaşa ait iş yeri, kendisinden para istediği iddia edilen akrabaları tarafından kurşunlandı. Otomobilden inerek iş yerine defalarca ateş eden şahıs veya şahıslar, geldikleri otomobille kaçarak uzaklaştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen polise bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Sinan Saral'a ait bir iş yerinin daha kurşunlandığı ihbarı geldi. Polis, Sinan Saral'a ait her iki iş yerinde de inceleme yaparak, olayı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

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