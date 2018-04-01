Eskrimcilerimiz dünya şampiyonasında…

19-27 Şubat 2018 tarihlerinde Rusya Soçi’de yapılan Yıldızlar Avrupa Şampiyonası’na katılarak, başarılı müsabakalar yapan sporcularımız, şimdi de dünya şampiyonasında ülkemizi temsil ediyor.

AKTÜRK TEŞEKKÜR ETTİ

Ömer Kılıç, Turgay Tümkuş ve Dilara Ünal nezaretinde çalışan sporcularımız, Yahyakaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda haftanın 6 günü çalışıyor. Konuyla ilgili bilgi veren kentimizin en eski spor il temsilcisi de olan Eskrim İl Temsilcisi Nedim Aktürk “Olimpiyatlara giden yolda, teknik taktik çalışmaları yaparken, haftanın 5 günü de Tahir Tarım hocamız tarafından güç geliştirme ve koordinasyon çalışmalarına katılmaktadırlar. Alt yapıya katılan yeni sporcularımızla sürekli büyüyen ve gelişen eskrim branşımız millilere yenilerin eklenmesi yönünde azimle çalışmaktadır. Bu vesileyle çalışmalarımıza destek olan, yardımlarını esirgemeyen il yöneticilerimize, kulüplerimize ve sporcu velilerimize teşekkür ederiz” dedi.