Bulut, sinevizyon eşliğinde sunum yaptı. Geride kalan 4 yıllık süreçte hizmete sunduğu ve devam eden projelerle ilgili bilgi veren Başkan Bulut, “İshakçılar’da hayata geçirdiğimiz iki diğer projemiz İshakçılar Er Meydanı ve Spor Kompleksi oldu. 5 bin seyirci kapasiteli Er Meydanı’nı çatı kısmını da tamamladıktan sonra bu yıl Eylül ayında yapılması planlanan güreşlerle birlikte kullanıma açacağız. İshakçılar’a kazandırdığımız Er Meydanı ile Derincemiz artık güreşlerin yeni merkezi olacak" dedi.
Bugün 13:47 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:49 TSİ )
Er Meydanı eylülde açılıyor
Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, son olarak Derince Taşköprülüler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri ile bir araya geldi.
Bugün 13:47 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz