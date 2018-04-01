Er Meydanı eylülde açılıyor

Bulut, sinevizyon eşliğinde sunum yaptı. Geride kalan 4 yıllık süreçte hizmete sunduğu ve devam eden projelerle ilgili bilgi veren Başkan Bulut, “İshakçılar’da hayata geçirdiğimiz iki diğer projemiz İshakçılar Er Meydanı ve Spor Kompleksi oldu. 5 bin seyirci kapasiteli Er Meydanı’nı çatı kısmını da tamamladıktan sonra bu yıl Eylül ayında yapılması planlanan güreşlerle birlikte kullanıma açacağız. İshakçılar’a kazandırdığımız Er Meydanı ile Derincemiz artık güreşlerin yeni merkezi olacak" dedi.