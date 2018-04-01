Genç boksörler ümit verdi!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü, 20 sporcu ve 4 antrenörle katıldıkları şampiyonada, 5 bronz madalya kazanarak gelecek için umut verdi. Kağıtspor sporcuları şampiyonada, son derece başarılı mücadeleler yaptı. Üst düzey performans sergileyen mavi-beyazlılardan 44.5 kiloda Talha Aktürkoğlu, 44.5 kiloda Onur Arkçı, 48 kiloda Emirhan Ellibeş, 50 kiloda Emre Satan ve 56 kiloda Habib İslam Sert 3’ncülük kürsüsüne çıkmayı başardı.