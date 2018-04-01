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Bugün 13:53 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:55 TSİ )

Genç boksörler ümit verdi!

Türkiye Boks Federasyonu tarafından organize edilen Üst Minikler Türkiye Boks Şampiyonası, Mersin’in ev sahipliğinde 47 ilden 527 sporcunun katılımıyla, Servet Tazegül Spor Salonu’nda yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü, 20 sporcu ve 4 antrenörle katıldıkları şampiyonada, 5 bronz madalya kazanarak gelecek için umut verdi. Kağıtspor sporcuları şampiyonada, son derece başarılı mücadeleler yaptı. Üst düzey performans sergileyen mavi-beyazlılardan 44.5 kiloda Talha Aktürkoğlu, 44.5 kiloda Onur Arkçı, 48 kiloda Emirhan Ellibeş, 50 kiloda Emre Satan ve 56 kiloda Habib İslam Sert 3’ncülük kürsüsüne çıkmayı başardı.

Bugün 13:53 TSİ - Spor

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