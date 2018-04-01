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Akşener, İYİ Parti'nin oy oranını açıkladı!

İYİ Parti'nin sabit oyunun yüzde 16'lara çıktığını ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kararsızların da dağıtılmasıyla birlikte oylarının yüzde 22'yi bulduğunu belirtti.

Geçtiğimiz haftalarda Bilkent Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelen İYİ Parti lideri Akşener, düzenli olarak anket yaptırdıklarını belirterek, "Son yapılan çalışmaya göre sabit seçmenimiz yüzde 16 olmuş durumda" dedi.

%22'Yİ BULUYOR

Akşener, "Düzenli olarak anket yaptırıyoruz. Abonesi olduğumuz araştırma şirketleri var. Anketler yol gösteriyor. Yüzde 16'lık bir seçmen kitlesi bizler için, kesinlikle oy vereceğini belirtiyor. Bunun yanı sıra 'oy verebilirim ve kararsızım' diyenler var. Kararsızların da dağıtılmasıyla birlikte bu rakam yüzde 22'yi buluyor. Fakat son dönemde anketlerde çok ilginç bir durum yaşanıyor. Türkiye genelinde çok yüksek bir oranda seçmen kitlesi 'hangi partiye oy vereceksiniz?' sorusuna 'cevap vermiyorum' diyor" ifadelerini kullandı.

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