GOSB Teknopark, ihracatta ilk 5’te

Sanayi ve üniversite iş birliğini ilerleterek, teknoloji ağırlıklı üretimi desteklemek ve KOBİ’lerin yeni ve ileri teknolojileri benimsemeleri için elverişli ortam oluşturmak amacıyla kurulan Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Teknopark, faaliyete geçtiği 2005 yılından bu yana 91 milyon 714 bin dolarlık ihracata imza attı. İnovasyona ve Ar-Ge’ye dayalı şirketlerin kurulmasını teşvik etmek için 2005 yılında kurulan GOSB Teknopark’ın doluluk oranı yüzde 100’e yaklaştı.

2.917 PROJE BAŞARIYLA BİTTİ

Yazılımdan bilgisayar ve iletişim teknolojilerine, kimya endüstrisinden savunma sanayisine toplam 18 sektörden 129 Ar-Ge firmasına ev sahipliği yapan teknoparkta bugüne kadar 2 bin 917 proje başarıyla tamamlanırken, halihazırda 284 proje üzerinde çalışmalar devam ediyor. GOSB Teknopark Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Direktörü Tolga Bildirici yaptığı açıklamada, 2005 yılında hizmete giren GOSB Teknopark’ın sanayinin kalbinde konuşlandığını söyledi.

YARISI YAZILIM FİRMASI

Teknoparkın 60 bin metrekarelik kapalı alanda hizmet verdiğini belirten Bildirici, iletişim, internet ve elektrik altyapıları tamamlanmış, faaliyete hazır olarak tahsis edilen 30 metrekare ve daha büyük ofis alanlarının yanı sıra, 315 ve 440 metrekarelik birimlerden oluşan Ar-Ge üretim alanlarının bulunduğunu kaydetti. Bildirici, teknoparkta 18 sektörde faaliyet gösteren 129 firmaya ev sahipliği yaptıkları bilgisini vererek, bunların yüzde 45’inin yazılım, yüzde 22’sinin bilgisayar ve iletişim teknolojileri firması olduğunu anlattı.

“İHRACATTA İLK 5’TE”

Teknoparkların ekonomiye faydalarına, ihracat, istihdam ve ithal ikamesi olarak “3İ”ye indirgeyerek baktıklarına işaret eden Bildirici, “Teknoparkımızda bin 400 kişi istihdam edilmektedir ve yıllık 10 milyon doların üzerinde ihracat yapmaktayız. 52 faal teknopark içerisinde en çok ihracat yapan 5 teknopark arasındayız. İthal ikamesini hesaplamak kolay değil ama ihracatta ilk 5’te olan bir teknoparkın ithal ikamesi de oldukça yüksek oranlardadır” ifadelerini kullandı.

“ÖZEL FİRMALARIMIZ VAR”

Kocaeli Üniversitesi ile Sabancı Üniversitesi’nin ortakları arasında yer aldığını, Gebze Teknik Üniversitesi’yle de yakın çalışma içerisinde olduklarına dikkati çeken Bildirici, en büyük hedeflerinin ihracatlarında katma değerli ürünlerin payını arttırmak ve böylece dış ticaret açığının kapatılmasını sağlamak olduğuna değindi. Bildirici, “Gıda konusunda çalışan, ‘Helal’ ve ‘Koşer’ belgeli jelatin yapan bir firmamız var. Yine, özellikle Endüsti 4.0 noktasında çalışan firmalarımız mevcut” şeklinde konuştu. Bildirici, yatırıma ihtiyacı olan firmaları alanlarıyla ilgili melek yatırımcılarla buluşturarak, şirketlerini büyütmeleri için imkan sağladıklarını da sözlerine ekledi.