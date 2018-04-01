Durmuş adaylığını açıkladı

Geçtiğimiz yıl Türkiye genelindeki tüm oda ve derneklerin kongreleri ertelenmişti. Yaklaşık 8 ay ertelenen seçimler, ocak ayından bu yana yapılmaya devam ediyor. İlimizdeki odaların kongreleri de neredeyse tamamlanmak üzere. Nisan ayı içerisinde de Kocaeli Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası, Gebze Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası’nın da kongreleri yapılacak. Bu ay içerisinde yapılacak kongrelerden biri de Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin kongresi. 27 yıldır başkanlığını yaptığı Şoförler Odası’nda aynı göreve yeniden seçilen Kemal Kaya, Birlik Başkanlığına aday olmayacağını duyurdu. 16 yıldır Kemal Kaya’nın başkan vekilliğini yapan Kadir Durmuş ise göreve aday olduğunu bu sabah Birlik İş Hanında yaptığı basın açıklamasıyla duyurdu. 13 Mayıs’ da Antik Kapı Restoran’ da yapılacak Birlik kongresi öncesinde adaylığını ilk açıklayan isim ise Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim olmuştu.

DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Kongrede Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim ile yarışacak olan Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Durmuş, odaya bağlı esnaf ve sanatkarları bir araya gelerek hem adaylığını açıkladı hem de Birlik Başkanı Kemal Kaya’ya veda programı düzenlediler. Birlik İş Hanı’nda bulunan KESOB Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen veda programında Kemal Kaya’ya doğum günü sürprizi de yapılırken Kaya, teşekkürlerini sunarak üyelerinden helallik istedi. Adaylık açıklamasına Esnaf Odaları Birliğine bağlı oda başkanları katıldı.

HAKKIMI HELAL EDİYORUM

Basın açıklamasında başkanlığa aday olmayacağını açıklayan Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Kaya,” Genel kurulumuza az bir süre kaldı. Zaman su gibi akıp gidiyor, 28 yıl geçti. 13 Mayıs’ da Esnaf Odaları Birliğine veda ediyorum. Gerçekten yoruldum. Metal yorgunluğu falan değil, gerçekten yoruldum. Yakın mesai arkadaşlarım çok iyi bilirler her sabah 8 de buradayım. 28 yıl içerisinde 100 saat oda da oturduğumu hatırlamıyorum. Odalarımız için sürekli çalıştık. Elimizdeki imkanları kullandık. Yapabildiğimizi yaptık. Odalarımızın durumunun hepsini biliyorum. Birçok oda ayakta durmakta zorluk çekiyor. Türkiye ‘nin en büyük yarası olan oda üyelerinin aidat ödeme sorunundan dolayı odaların durumu ortada. İmkanlarımızı kullandık ve bu kadar yapabildik. Bu toplantıyı bir veda ve helallik istemek için yaptık. Hepinize hakkımı helal ediyorum” dedi

GEMİYİ YÜZDÜRMEYE DEVAM ETTİRECEĞİZ

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği kongresinde resmen aday olduğunu açıklayan Kadir Durmuş,” Sizlerin huzurunda 13 Mayıs’ ta kongrede adaylığımı açıklıyorum. Kemal abimiz başkanlığı bıraktım demeden açıklayamazdım. Büyüklerimize saygımız her zaman var. Gemiyi karaya çıkarmadan yüzdürmek istiyoruz. Sıkıntılarımız var, odalarımız durumu belli. Arkadaşlarımızla bana vermiş oldukları destekten herkese teşekkür ediyorum. Projelerimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Üye aidatları konusunda, esnafın zor durumda olduğu için ödeyemiyor. Bizde zorla baskı kuramayız. Ödeyen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Birliğin güçlü olmasının yolu oda başkanlarımızın güçlü olması lazım” dedi.