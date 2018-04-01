Ekonomik büyüme umut verdi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 2017 ekonomik büyüme performansının Türkiye ekonomisi açısından gelecek adına olumlu bir işaret olduğunu dile getirdi. Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), 2017 yılına ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını değerlendirdi.

“HEDEF TUTTURULABİLİR”

TÜİK tarafından yüzde 7,4 olarak açıklanan 2017 ekonomik büyüme performansının Türkiye ekonomisi açısından gelecek adına olumlu bir işaret olduğunu belirten Zeytinoğlu, “Son yılların en güçlü büyümesini gerçekleştirmekten sanayiciler olarak büyük memnuniyet duyuyoruz. Ülkemiz, G20’de en hızlı büyüyen ve OECD ülkeleri içerisinde de ikinci en hızlı büyüyen ülke oldu. Henüz erken olmakla birlikte, yeni açıklanacak teşviklerin de katkısı ile önümüzdeki dönemde daha ılımlı bir büyüme gerçekleştireceğimizi bekliyor ve Orta Vadeli Programda da öngörülen oranda yılı yüzde 5.5 ve hatta üzerinde kapatabileceğimizi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“TL DEĞER KAYBETTİ”

Zeytinoğlu, 2017 yılında yüzde 7.4 oranında gerçekleşen büyümenin beklentilerle uyumlu olduğunu kaydederek, şöyle devam etti: “2017 yılı büyüme oranı beklediğimiz seviyede geldi. Hükümetimizin verdiği ciddi mali teşviklerin büyümeye pozitif katkı verdiğini görüyoruz. Diğer taraftan yüksek büyümenin yan etkilerini, yükselen enflasyon ve cari açık ile dolar ve avroya göre değer kaybeden TL’de gördük. TL'nin dolara karşı yüzde 5’den fazla, avroya karşı yüzde 7'den fazla değer kaybettiği ve enflasyonda kalıcı bir yükselişin devam ettiği bir 2017’yi geride bıraktık” dedi.

“CARİ AÇIK YUKARI YÖNLÜ”

Cari açığında yönünü yukarı doğru çevirdiğini dile getiren Zeytinoğlu, “Önümüzdeki dönemde kalıcı bir büyüme için bu değişkenlerde bir düzeltme yapılması gerekiyor. Dün Başbakanımız ekonomiye yönelik yeni eylem paketlerini yakında hayata geçirecekleri müjdesini verdi. Pakette enflasyonla da mücadelenin ana hatlarını içeren tedbirlerin yer aldığını bildirdi. Tabii teşviklerin etkisi gecikmeli yansıyor. Yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik yapılan reformların ve gelecek bu yeni teşviklerin de yıl sonunda etkisini daha net görebileceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.