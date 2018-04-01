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AKP Kurucusu Şener, İYİ Parti kurultayında!

AKP Kurucularından Abdüllatif Şener'in bugün gerçekleştirilen İYİ Parti'nin kurultayına katılım sağlaması "Acaba İYİ Parti'ye mi geçti?" sorularının sorulmasına sebep oldu.

İYİ Parti'nin 1. Olağanüstü Kurultayı Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Kurultaya yanına partili gençleri alarak gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in salona girişi sırasında büyük bir alkış koptu. Kurultayda katılımcılar arasında oturan AKP kurucularından Abdüllatif Şener dikkat çekti. Şener’in görüntüsü dev ekrana yansıtıldığında salonda büyük bir alkış koptu. Şener’in İYİ Parti’ye katılacağı öne sürüldü.

Bugün 14:19 TSİ - Siyaset

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