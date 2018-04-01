KOTO üyelerine 30 milyonluk nefes aldıracak kredi!

TOBB öncülüğünde, Oda ve Borsaların katkılarıyla gerçekleştirilecek yeni Nefes Kredisi için imzalar Başbakan Binali Yıldırım, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımlarıyla 31 Mart Cumartesi günü İzmir’de atıldı. Nefes Kredisinde faizler aylık yüzde 0,99, yıllık yüzde 11,88 olarak belirlendi. Kredi vadesi, ilk 6 ay geri ödemesiz, takip eden 12 ay eşit taksitli olmak üzere toplam 18 ay olacak. İki üç ay içerisinde yaklaşık 70 bin Oda-Borsa üyesinin faydalanması beklenen Nefes Kredisi 6 bankadan kullanılabilecek. Nefes Kredisi verecek bankalar Ziraat Bankası, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım olarak açıklandı.

BAŞKAN BULUT’TAN YENİ KREDİ MÜJDESİ

KOTO üyelerine ikinci dönem Nefes Kredisi başladığı müjdesini veren Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Oda tarafından yine TOBB’un da desteğiyle 30 milyon TL’lik yeni kredi kaynağı oluşturulduğunu açıkladı. KOTO üyelerinin 2 Nisan Pazartesi gününden itibaren Nefes Kredisi kullanmaya başlayacaklarını bildiren Başkan Bulut, şöyle devam etti: “İlk dönemde 12 ay olan kredi vadesi Odamızın girişimleri ve çalışmalarıyla 18 aya uzatıldı” dedi. Başkan Bulut, “Geçtiğimiz sene kredilerde durgunluğun yaşandığı ve faizlerin yüksek olduğu dönemde TOBB, Oda ve Borsalar elini taşın altına koymuş, Aralık 2016’da Nefes Kredisi ve yeni KGF sistemi ile KOBİ kredilerinde yeni bir dönem başlatmıştı. Bu süreçte, Odamız da 30 milyon TL’lik kaynak oluşturmuş, oda üyelerine kullandırmıştı. Bu sene de devam eden Nefes Kredisi’yle Türkiye’nin dört bir yanındaki Ziraat Bankası, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım şubelerinden kullanılabilecek.

YILLIK FAİZ ORANI YÜZDE 12’NİN ALTINDA, 6 AY GERİ ÖDEMESİZ, 18 AY VADELİ KREDİ!

Üyelerimize aylık yüzde 0,99, yıllık yüzde 11,88 faiz oranı ve 6 ay geri ödemesiz 18 ay vadeyle kredi kullanma imkanı sağlıyoruz. Üyelerimiz, Odamıza gelerek ‘TOBB Nefes Kredisi Başvurusu’ için faaliyet belgesi isteyecek. Aldığı faaliyet belgesi ile 6 bankanın Türkiye genelindeki şubelerine giderek TOBB Nefes Kredisi başvurusu yapacak. Bankalar, KOBİ'nin TOBB Nefes Kredisi başvurusunu alacak, KGF ile birlikte krediye uygunluğu değerlendirecek. Bankaların TOBB Nefes Kredisi için alacağı masraf kefalet oranının %0,03’ü (onbinde üç) ile sınırlı olacak. Dolasıyla bankalar 51 liranın üzerinde masraf almayacak. Üyeler düşük faiz ve uzatılmış yeni vadenin yanı sıra düşük masraftan da yararlanacak…”