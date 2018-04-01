İYİ Parti'nin kurultayına 50 bin kişi katıldı!

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı Genel Başkan Meral Akşener ve on binlerce partilinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinden itibaren salonun dolduğu bildirilirken on binlerce vatandaşın da salon dışına kurulan stantlardan salondaki akışı takip ettiği görülüyor. Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ kurultaya 50 bin kişinin katılım sağladığını Twitter hesabından paylaştı.

Özdağ'ın o paylaşımı şöyle:

"Partı kurun boyunuzun ölçüsünü alırsınız demışlerdi. İYİ Partıyı kurduk. Bugun 1.olağanüstü kongremizi yapıyoruz.Salonun içinde dışında 50 bin kişi var.Boyumuzun ölçüsünü aldık. Seçimlerde sizin boyunuzun ölçüsünü alacağız."