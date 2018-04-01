Alikahya pazarında 80 tezgah açılacak

İlçenin 8. kapalı pazarı olacak olan Alikahya Atatürk Mahallesi’ndeki pazar yaklaşık 2 milyon liraya mal oldu. Yapımı tamamlanan pazar yerinde pazarcılar arasında kura çekimi de yapıldı. Yakında açılışı yapılacak Alikahya Kapalı Pazarı çelik konstrüksiyondan yapıldı.

EKSİKLİK GİDERİLECEK

İzmit’in en büyük kapalı pazarlarından olan Alikahya’daki pazar alanında zabıta odası, bebek emzirme odası, bay-bayan wc, bay-bayan mescit, abdest alma yerleri, çay ocağı ve depo bulunuyor. Hemen yanında çocuk parkı da bulunan Alikahya Kapalı Pazarı bölgede büyük bir eksikliği dolduracak.