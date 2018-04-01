Köyler için 3 milyonluk parke ihalesi

Fen işleri müdürlüğü tarafından Durhasan, Eseler, Emirhan, Bayraktar, Sapakpınar, Sultaniye, Mecidiye, Zeytinburnu ve Gedikli köylerine yapılacak parke yol için açılan ihaleye yoğun katılım oldu. Farklı günlerde yapılan Durhasan, Eseler, Emirhan ve Bayraktar köylerini ilgilendiren ilk ihaleye 9 firma katılarak teklif sundu.
İKİ İHALE YAPILDI
1 milyon 411 bin lira muhammen bedelli ihaleyi kazanacak firmanın köylere 150 gün içinde 21 bin 550 metrekare parke, 18 bin 100 metre de bordür hazırlayacağı bildirildi. 1 milyon 572 bin lira muhammen bedelli olarak yapılan ihalede ise Sapakpınar, Sultaniye, Mecidiye, Zeytinburnu ve Gedikli köylerine yapılacak 25 bin 300 metrekare parke ve 17 bin 400 metre bordür ihalesine de 10 firma katıldı. Bu işin de yapım süresinin 150 gün olduğu bildirildi.
İLK İHALE
Seçin Peyzaj 814.568 TL
Osman Baki 815.581 TL
Adabay Mühendislik 849.106 TL
Özyol Yapı 932.63 TL
Kulaca İnşaat 963.235 TL
İsrafil Kanbul 963.872 TL
Cebba Yapı 1.089.000 TL
Erkut İnşaat 1.098.000 TL
Ömer Osman Özsubaş 1.216.000 TL
İKİNCİ İHALE
İlkem Gemici 890.357 TL
Kulaca İnşaat 931.691 TL
Adabay Mühendislik 949.484 TL
Özyol Yapı 998.827 TL
Hüseyin Karşıyaka 1.014.000 TL
Osman Baki 1.053.000 TL
Cebba Yapı 1.098.000 TL
Erkan Bayat 1.179.000 TL
Ömer Osman Özsubaşı 1.166.000 TL
Budaksan Elektrik 2.325.000 TL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz