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Köyler için 3 milyonluk parke ihalesi

İzmit Belediyesi, köylere 3 milyon liralık parke yapacak.

Fen işleri müdürlüğü tarafından Durhasan, Eseler, Emirhan, Bayraktar, Sapakpınar, Sultaniye, Mecidiye, Zeytinburnu ve Gedikli köylerine yapılacak parke yol için açılan ihaleye yoğun katılım oldu. Farklı günlerde yapılan Durhasan, Eseler, Emirhan ve Bayraktar köylerini ilgilendiren ilk ihaleye 9 firma katılarak teklif sundu.

İKİ İHALE YAPILDI

1 milyon 411 bin lira muhammen bedelli ihaleyi kazanacak firmanın köylere 150 gün içinde 21 bin 550 metrekare parke, 18 bin 100 metre de bordür hazırlayacağı bildirildi. 1 milyon 572 bin lira muhammen bedelli olarak yapılan ihalede ise Sapakpınar, Sultaniye, Mecidiye, Zeytinburnu ve Gedikli köylerine yapılacak 25 bin 300 metrekare parke ve 17 bin 400 metre bordür ihalesine de 10 firma katıldı. Bu işin de yapım süresinin 150 gün olduğu bildirildi.

İLK İHALE

Seçin Peyzaj 814.568 TL

Osman Baki 815.581 TL

Adabay Mühendislik 849.106 TL

Özyol Yapı 932.63 TL

Kulaca İnşaat 963.235 TL

İsrafil Kanbul 963.872 TL

Cebba Yapı 1.089.000 TL

Erkut İnşaat 1.098.000 TL

Ömer Osman Özsubaş 1.216.000 TL

İKİNCİ İHALE

İlkem Gemici 890.357 TL

Kulaca İnşaat 931.691 TL

Adabay Mühendislik 949.484 TL

Özyol Yapı 998.827 TL

Hüseyin Karşıyaka 1.014.000 TL

Osman Baki 1.053.000 TL

Cebba Yapı 1.098.000 TL

Erkan Bayat 1.179.000 TL

Ömer Osman Özsubaşı 1.166.000 TL

Budaksan Elektrik 2.325.000 TL

Bugün 14:43 TSİ - Ekonomi

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