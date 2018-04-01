PETKİM işçileri buluştu

Bir zamanlar bölgenin ve Türkiye’nin en önemli fabrikalarından biri olan Yarımca PETKİM’in kuruluşunun 53. Yıl dönümü sebebiyle fabrikanın eski çalışanları dün Fuar içinde bulunan Ayışığı Derneği’nin lokalinde bir araya geldi. 6. kez buluşan işçiler gelenek ve adet haline getirdikleri buluşma gününde geçmişi yad etti. Öte yandan program sonunda meslekte en kıdemli beyaz yaka Ahmet Öner ve işçi Salahattin Uzuner’e plaket takdim edildi.

YOĞUN KATILIM

PETKİM işçilerinin buluştuğu programa Petrol İş Sendikası Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar, Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar, Kent Konseyi Emekli Meclis Başkanı Halil Atay, PETKİM Komite Başkanı Kamil Terzi, Tertip Komitesinden Hülya Sezer Mengi, Mustafa Yaman, Kamil Terzi, Şemsettin Aslan, Cevat Körpe, Fahri Kanpara, Ali Şişman, Kemal Şimşir, Tevfik Tombaloğlu, çalışanlar ve emekli olanlar katıldı.

PETKİM’Lİ OLMAKTAN ONURLUYUZ

Açılış konuşmasını yapan PETKİM Komite Başkanı Kamil Terzi, “PETKİM’e hayat veren bu kadroları sevgiyle selamlıyorum. PETKİM’liler fabrika dışında da başarılı adımlar atmaya devam edecektir. Kesintisiz 6 yıldır bu buluşmaları ilk yıl gibi heyecanla yapıyoruz. Bizler PETKİM’li olmaktan onurlu ve gururluyuz. Yeni organizasyonlarda buluşmak üzere” diye konuştu. Petrol İş Sendikası Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar ise, “Şükürler olsun Mevla’ya 6. Kez bir araya geldik. Birçok yerden gelip toplandınız size gıpta ediyorum. Amatörce her sene bu kadar insanı bir yere toplayan herkese teşekkür ediyorum. Bu benim değil, sizin marifetiniz. Yılların kırıklıklarını gidermenin yeri burası. Hepimiz kucaklaşıyoruz sonuçta ölüm var. Geçen sene burada olanlar bugün burada yok” ifadelerini kullandı.

YIPRANMA İLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPTIK

Yaşar, ”Bir yıl boyunca 3 üniversitenin katıldığı yıpranma ile ilgili çalışma yaptık. Bunu meclise sunduk. Geçen ay bunu petrol iş sendikasının emekliler kurultayında da dile getirdik. Emekli olan ağabeylerimizin durumlarını tespit ettik. Emeklilik yaşı 65 bunu görebilenlerin sayısı yüzde 30, bunlar çok kötü sonuç. Biz mevcut çalışanların durumunu nasıl kurtarabiliriz bunun için çabalıyoruz. Bunu görüşülmek üzere meclise de ilettik. Hepimizi saygıyla selamlıyorum” dedi.