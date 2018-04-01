İYİ Parti'nin listesinde bizden de 3 isim var!

İYİ Parti 1. Olağan Kurultayı’nda gerçekleştirilen oylama sonrası, Genel İdare Kurulu Listesi (GİK) belli oldu.Listede Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanlığı'ndan istifa ederek İYİ Parti'ye geçen İsmail Koncuk ve Türk Büro-Sen eski Genel Başkanı Fahrettin Yokuş'un olması dikkat çekti. MHP eski Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan Genel İdare Kurulu Asıl Listesinde yer alırken, Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı Ruhittin Sönmez ile MHP eski Kocaeli Milletvekili Cumali Durmuş Merkez Disiplin Kurulu listesinde yer aldı.
Toplam delege: 1112
Oy kullanan: 1061
Geçerli oy: 1060
GİK Asil Üye Sayısı 80 oldu
GİK Yedek Üye Sayısı 25 oldu
İşte Yeni GİK Listesi
1 -A. Ahat Andican
2- Ahmet Çelik 42
3- A. Ersagun Yücel
4 -Ahmet Kamil Erozan
5- Ali Aydın
6- Ali Coşkun
7 -Ali Türkşen
8- Aydın Adnan Sezgin
9- Aydın Tümen 49
10- Ayfer Yılmaz
11- Ayhan Bölükbaşı
12- Ayhan Çevik
13- A. Sibel Yanıkömeroğlu
14- Ayşe Sucu
15- Aytun Çıray
16 -Bedri Yaşar
17- Behiç Çelik
18 -Berat Yılmazel
19 -Berna Sukas
20 -Bilal Karaca 60
21- Binnur Karadağlı
22- Burcu Akçaru
23 -Celal Dağşez
24 -Coşkun Yıldırım
25 -Çiğdem Özer
26-D.Müsavat Dervişoğlu
27-Durmuş Yılmaz
28 -EImas Gırağos
29-Emine Küçükali
30-Enez Kaplan 70
31-Ersönmez Yarbay
32-Fahrettin Yokuş
33-Fatih Eryılmaz
34 -Fatih M. Şeker
35- Feridun Bahşı
36-Fulya Yasemin
37-Haşan Toktaş
38 -Hava Baş
39-Hayatl Arkaz
40-Hayrettin Nuhoğlu
41-Hediye Akdere
42- İbrahim Halil Oral
43-İlay Aksoy
44-İsmail Koncuk
45- İsmail Ok
46- Kazım Ataoğlu
47- Kemal Nizıplioğlu
48- Koray Aydın
49- Lütfü Türkkan
50-Mahmut Bozkurt
51- M. Okan Oğuz
52- M. Saltuk Buğra Kavuncu
53-Mehmet Tolga Akalın
54- Meltem Ünal Erzen
55- Meral Alemdar
56- Metin Ergun
57- Mukadder Başeğmez
58- M. Cihan Paçacı
59- M. Naci Cinisli
60- N. Aspay Şener
61- Nihal Ağca
62- Nuri Okutan
63- Oktay Erçakar
64- B. Oltaç Ünsal
65- Onur Aydın
66-Ö. İbrahim Sayın
67-Reşat Erdoğan
68- N. Ruhat Mengi
69- Sinan Sözen
70- Sinem Uludamar
71- Şenol Bal
72- Tamer Kayaalp
73- Tugay Uluçevik
74- Ümit Beyaz
75- Ümit Dikbayır
76- Ümit Özdağ
77- Vedat Bayram
78- V. Taylan Yıldız
79- Yener Yıldırım
80- Yusuf Halaçoğlu
Listeye Yeni giren isimler ise şöyle;
Fulya Yasemin
Reşat Erdoğan
Mukadder Başeğmez
Ayşe Sucu
Buğra Kavuncu
Cihan Paçacı
Hayati Arkaz
İsmail Koncuk
Fahrettin Yokuş
Yener Yıldırım
Ümit Dikbayır
Sibel Yanıkömeroğlu
Berna Sukas
Okan Oğuz
Meral Alemdar
Sinan Sözen
Kemal Niziplioğlu
Nazlı Aspay Şener
Ayhan Bölükbaşı
Berat Yılmazel
Emine Küçükali
Naci Cinisli
Oktay Erçakar
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz