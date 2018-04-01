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İYİ Parti'nin listesinde bizden de 3 isim var!

İYİ Parti Genel İdare Kurulu listesi belli oldu. Listede bizden de 3 ismin olması dikkat çekti.

İYİ Parti 1. Olağan Kurultayı’nda gerçekleştirilen oylama sonrası, Genel İdare Kurulu Listesi (GİK) belli oldu.Listede Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanlığı'ndan istifa ederek İYİ Parti'ye geçen İsmail Koncuk ve Türk Büro-Sen eski Genel Başkanı Fahrettin Yokuş'un olması dikkat çekti. MHP eski Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan Genel İdare Kurulu Asıl Listesinde yer alırken, Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı Ruhittin Sönmez ile MHP eski Kocaeli Milletvekili Cumali Durmuş Merkez Disiplin Kurulu listesinde yer aldı.

Toplam delege: 1112

Oy kullanan: 1061

Geçerli oy: 1060

GİK Asil Üye Sayısı 80 oldu

GİK Yedek Üye Sayısı 25 oldu

İşte Yeni GİK Listesi

1 -A. Ahat Andican

2- Ahmet Çelik 42

3- A. Ersagun Yücel

4 -Ahmet Kamil Erozan

5- Ali Aydın

6- Ali Coşkun

7 -Ali Türkşen

8- Aydın Adnan Sezgin

9- Aydın Tümen 49

10- Ayfer Yılmaz

11- Ayhan Bölükbaşı

12- Ayhan Çevik

13- A. Sibel Yanıkömeroğlu

14- Ayşe Sucu

15- Aytun Çıray

16 -Bedri Yaşar

17- Behiç Çelik

18 -Berat Yılmazel

19 -Berna Sukas

20 -Bilal Karaca 60

21- Binnur Karadağlı

22- Burcu Akçaru

23 -Celal Dağşez

24 -Coşkun Yıldırım

25 -Çiğdem Özer

26-D.Müsavat Dervişoğlu

27-Durmuş Yılmaz

28 -EImas Gırağos

29-Emine Küçükali

30-Enez Kaplan 70

31-Ersönmez Yarbay

32-Fahrettin Yokuş

33-Fatih Eryılmaz

34 -Fatih M. Şeker

35- Feridun Bahşı

36-Fulya Yasemin

37-Haşan Toktaş

38 -Hava Baş

39-Hayatl Arkaz

40-Hayrettin Nuhoğlu

41-Hediye Akdere

42- İbrahim Halil Oral

43-İlay Aksoy

44-İsmail Koncuk

45- İsmail Ok

46- Kazım Ataoğlu

47- Kemal Nizıplioğlu

48- Koray Aydın

49- Lütfü Türkkan

50-Mahmut Bozkurt

51- M. Okan Oğuz

52- M. Saltuk Buğra Kavuncu

53-Mehmet Tolga Akalın

54- Meltem Ünal Erzen

55- Meral Alemdar

56- Metin Ergun

57- Mukadder Başeğmez

58- M. Cihan Paçacı

59- M. Naci Cinisli

60- N. Aspay Şener

61- Nihal Ağca

62- Nuri Okutan

63- Oktay Erçakar

64- B. Oltaç Ünsal

65- Onur Aydın

66-Ö. İbrahim Sayın

67-Reşat Erdoğan

68- N. Ruhat Mengi

69- Sinan Sözen

70- Sinem Uludamar

71- Şenol Bal

72- Tamer Kayaalp

73- Tugay Uluçevik

74- Ümit Beyaz

75- Ümit Dikbayır

76- Ümit Özdağ

77- Vedat Bayram

78- V. Taylan Yıldız

79- Yener Yıldırım

80- Yusuf Halaçoğlu

Listeye Yeni giren isimler ise şöyle;

Fulya Yasemin

Reşat Erdoğan

Mukadder Başeğmez

Ayşe Sucu

Buğra Kavuncu

Cihan Paçacı

Hayati Arkaz

İsmail Koncuk

Fahrettin Yokuş

Yener Yıldırım

Ümit Dikbayır

Sibel Yanıkömeroğlu

Berna Sukas

Okan Oğuz

Meral Alemdar

Sinan Sözen

Kemal Niziplioğlu

Nazlı Aspay Şener

Ayhan Bölükbaşı

Berat Yılmazel

Emine Küçükali

Naci Cinisli

Oktay Erçakar

Bugün 15:58 TSİ - Siyaset

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