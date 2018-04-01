Perilerin gücü lidere yetmedi: 52-65

Sezon başında Medikal Park Hastanesi ile sponsorluk sözleşmesi imzalayan İzmit Belediyespor, az kalsın hükmen yenik ilan ediliyordu.İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak olan İzmit Belediyespor ile Kırçiçeği Bodrum Basketbol takımı arasındaki maç öncesinde, statü gereği, salon dışında hazır tutulması gereken ambulansın gelmemesi nedeniyle, karşılaşma yarım saat geç başladı. Ambulans sorunu çözülmesi için yoğun bir uğraş veren İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Erdoğan Şentürk, sıkıntı yaşadı. Maç 17.00’de başlaması gerekirken, maçın hakemleri sıkıntı yarattı. Maçı yöneten hakemler, haklı olarak ambulans gelmeden maçı başlatmadı.

YÖNETİCİLER DEVREYE GİRDİ

Devreye giren yetkililer, telefon üstüne telefon ederek olayı zor da olsa çözdü. Maç başlatıldı ama bu kez de skorboard bozuldu. Maç tam beş dakika daha durdu. Böylece mücadele toplam 30 dakika gecikmeli başladı. Yine de maç büyük bir çekişme içinde geçti.

GÜCÜMÜZ YETMEDİ

Önceki hafta deplasmanda Ankara Temsilcisi Çankaya Üniversitesi’ni 84-61 mağlup eden İzmit Belediyespor Kadın Basketbol takımı, şampiyonluk mücadelesini sürdürmek için grubun lider takımı Kırçiçeği Bodrum Basketbol’u konuk etti. Mücadelenin ilk periyodunda büyük bir çekişme yaşanırken, konuk ekip Kırçiçeği Bodrum Basketbol, ilk bölümü 17-11 önde kapattı. İkinci çeyrekte başa baş bir mücadele vardı. Mücadelede her iki takım oyuncuları etkili bir savaşım verdi. Fakat temsilcimiz bu bölümü de 33-27 geride kapattı.

ZORLADIK AMA YENİLDİK

Mücadelenin üçüncü periyodunda toparlanan konuk ekip Kırçiçeği Bodrum Basketbol takımı, pota altında ve hızlı hücumlardan etkili olunca skorda fark açıldı. Üçüncü periyotu da şampiyon adayı olan Kırçiçeği Bodrum Basketbol’a 51-40 önde kapattı. Büyük bir çekişme içinde geçen son periyotta, potanın Perilerinin, hücumlarda ve pota altındaki etkisiz oyunları rakibine büyük bir avantaj sağladı. Büyük bir çekişme ve heyecan içinde geçen mücadelenin son anına kadar heyecan üst seviyeye çıktı. Maçın sonunda maçı 65-52 kazanan konuk ekip Kırçiçeği Bodrum Basketbol oldu.

İZMİT BELEDİYESPOR: 52 KIRÇİÇEĞİ BODRUM BASKETBOL: 65

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Samet Fırat Savaş ***, Elif İnci ***, Sedef Yarıcı ***

İZMİT BELEDİYESPOR: Melek Yusufoğlu *** (21), Deniz Üstün ** (2), Ebru Torun ** (2),

***(16), Berrin Karabaş ** (7), Deniz Doğan ** (2), Meriç Banu Yenal * (1)

KIRÇİÇEĞİ BODRUM BASKETBOL: Harika Gözde Eldaş *** (11), Gizem Mürüvet Uca *** (12), Esra Kayaoğlu ** (2), Rabia Gülşah Çelebi *** (13), Saynur Tozlu **(2), Seda Tarakçı *, Gizem Kazali *, Seda Aydın **(4), Sahsa Samoua Goodlett *** (21)

1.PERİYOT: 11-17

2.PERİYOT: 27-33

3.PERİYOT: 40-51

SONUÇ: 52-65