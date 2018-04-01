Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:40 TSİ- Spor ( G : Bugün 16:42 TSİ )

Yenidoğan Serdar, 10 kişiyle kazandı

2.Amatör Küme Futbol Lgi B Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Yenidoğan Serdarspor, M.Ali Kağıtçı Stadı’nda konuk ettiği Kocaeli Yenişehirspor’u, ilk yarıda Hüseyin ve Fevzi’nin attığı gollerle maçın ilk yarısını 2-0 önde bitirdi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Yenidoğan Serdarspor, henüz 6 dakikada, Hüseyin ve 26. dakikada Fevzi’nin attığı golle ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. Maçın 59. dakikasında Yenidoğan Serdarspor’dan Mustafa kırmızı kart gördü, oyun dışı kaldı. On kişi kalan Serdarspor karşısında deplasman takımı Kocaeli Yenişehir, tek golünü 79. dakikada Furkan ile attı. Maçta başka gol olmayınca, Yenidoğan Serdar 2-1 kazandı, şampiyonluk yolunda avantajını korudu, puanını 16’ya çıkardı.

Y.DOĞAN SERDARSPOR: 2 KOCAELİ YENİŞEHİRSPOR: 1

STAT: M.Ali Kağıtçı (2.Küme B)

HAKEMLER: Mehmet Bahar ***, Ömer Yılmaz ***, Veysel Arda Sonar ***,

Y.DOĞAN SERDARSPOR: Mert ***, Mehmet *** (Batuhan **), Eren ***, Miraç ***, A.Kadir ***, Şaban ***, Mustafa **, Kubilay ***, Aykut *** (A.Asım **), Fevzi Güray ***, Hüseyin *** (Bilalcan **)

KOCAELİ YENİŞEHİRSPOR: Çağlar ***, Mehmet **,Erbakan ** (Emre **), Utkucan **, Naim **, M.Hamza **, Oğulcan ***, Furkan ***, Tahir **, Emircan **, Murat ** (Alihan **)

GOLLER: Hüseyin dk..6, Fevzi dk.26, Furkan dk.79

Bugün 16:40 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yenidoğan Serdar, 10 kişiyle kazandı mask
Yenidoğan Serdar, 10 kişiyle kazandı
Perilerin gücü lidere yetmedi: 52-65 mask
Perilerin gücü lidere yetmedi: 52-65
Kamyonet hırsızı yakalandı! mask
Kamyonet hırsızı yakalandı!
PETKİM işçileri buluştu mask
PETKİM işçileri buluştu
Köyler için 3 milyonluk parke ihalesi mask
Köyler için 3 milyonluk parke ihalesi
Alikahya pazarında 80 tezgah açılacak mask
Alikahya pazarında 80 tezgah açılacak
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Annesinden 6 saat sonra yaşamını yitirdi mask
Annesinden 6 saat sonra yaşamını yitirdi
Televizyon alan ailenin başına gelmeyen kalmadı mask
Televizyon alan ailenin başına gelmeyen kalmadı
Her evde var! Kombilerde 21 Nisan'da yeni döneme geçiliyor mask
Her evde var! Kombilerde 21 Nisan'da yeni döneme geçiliyor
Yol kenarında cesedi bulundu! mask
Yol kenarında cesedi bulundu!
Haydar Akar, yolsuzluğu detaylarıyla açıkladı! mask
Haydar Akar, yolsuzluğu detaylarıyla açıkladı!
Pazartesi borcunuzu sildirmeyi unutmayın! mask
Pazartesi borcunuzu sildirmeyi unutmayın!

GALERİ

Bedriye Hanım, Fransa’da dünya birinciliği için yarışacak mask
Bedriye Hanım, Fransa’da dünya birinciliği için yarışacak
Sanata Bulaşanlardan muhteşem resim sergisi mask
Sanata Bulaşanlardan muhteşem resim sergisi
Meral Akşener, iktidarı TOPA TUTTU! mask
Meral Akşener, iktidarı TOPA TUTTU!
Devasa TIR görenleri hayrete düşürdü! mask
Devasa TIR görenleri hayrete düşürdü!
Kocaelispor - Cizrespor maçından kareler... mask
Kocaelispor - Cizrespor maçından kareler...
Ev yangını: 1'i ağır 6 yaralı! mask
Ev yangını: 1'i ağır 6 yaralı!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL