Yenidoğan Serdar, 10 kişiyle kazandı

Karşılaşmaya hızlı başlayan Yenidoğan Serdarspor, henüz 6 dakikada, Hüseyin ve 26. dakikada Fevzi’nin attığı golle ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. Maçın 59. dakikasında Yenidoğan Serdarspor’dan Mustafa kırmızı kart gördü, oyun dışı kaldı. On kişi kalan Serdarspor karşısında deplasman takımı Kocaeli Yenişehir, tek golünü 79. dakikada Furkan ile attı. Maçta başka gol olmayınca, Yenidoğan Serdar 2-1 kazandı, şampiyonluk yolunda avantajını korudu, puanını 16’ya çıkardı.

Y.DOĞAN SERDARSPOR: 2 KOCAELİ YENİŞEHİRSPOR: 1

STAT: M.Ali Kağıtçı (2.Küme B)

HAKEMLER: Mehmet Bahar ***, Ömer Yılmaz ***, Veysel Arda Sonar ***,

Y.DOĞAN SERDARSPOR: Mert ***, Mehmet *** (Batuhan **), Eren ***, Miraç ***, A.Kadir ***, Şaban ***, Mustafa **, Kubilay ***, Aykut *** (A.Asım **), Fevzi Güray ***, Hüseyin *** (Bilalcan **)

KOCAELİ YENİŞEHİRSPOR: Çağlar ***, Mehmet **,Erbakan ** (Emre **), Utkucan **, Naim **, M.Hamza **, Oğulcan ***, Furkan ***, Tahir **, Emircan **, Murat ** (Alihan **)

GOLLER: Hüseyin dk..6, Fevzi dk.26, Furkan dk.79