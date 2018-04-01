Birlik lige veda etti: 1-6

Körfez Alparslan Türkeş Stadı’nda Kocaeli Birlikspor ile Hatayspor arasında, boğucu bir sıcakta oynanan karşılaşmaya Hatayspor taraftarı, ev sahibi ekibin taraftarlarından daha yoğun ilgi gösterdi. Maça iki takım da kontrollü başlarken konuk ekip, Kocaeli Birlikspor kalesinde ilk dakikalarda tehlikeli ataklar geliştirdi.

İLK YARI KARŞILIKLI GOLLER

Maçın 13. Dakikasında, Kocaeli Birlikspor’un geliştirdiği atakta, sol kanatta topla buluşan Emrecan, ceza sahasına girmeden sert şutuyla, önde bulunan Hatayspor kalecisi Akın’ı avladı: 1-0. 25. dakikada Hatay atağında, Caner Hüseyin’in pasıyla buluşan Sinan, topu filelere gönderdi: 1-1. Maçın 33. dakikasında Hatayspor atağında Caner Hüseyin ceza sahasına girdiği anda Berat tarafından düşürüldü maçın hakemi Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi. Hatayspor’dan Mesut kullandığı penaltı atışını filelere gönderdi 1-2. Maçın ilk yarısı konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI FARK GELDİ

Maçın ikinci yarısına konuk ekip hızlı ve golle başladı. 58. dakikada gelişen Hatayspor atağında Sinan’ın pasında ceza sahasında buluşan Hamza düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-3. Maçın 58. dakikasında Hatayspor atağında yine Sinan ile Hamza paslaşmasında Hamza kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü filelere gönderdi: 1-4. 60. dakikada Kocaeli Birlikspor kalesine akın akın gelen Hatayspor’dan Mesut’un pasıyla ceza sahası içinde buluşan Caner Hüseyin, sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-5. 70. dakikada Hatayspor atağında Taha attığı golle takımını 6-1 öne geçirdi. Maçta başka gol olmazken, Kocaeli Birlikspor matematiksel olarak 2. Lig’e veda etti. Kocaeli Birlikspor hafta sonunda deplasmanda Tokatspor ile karşılaşacak.

KOCAELİ BİRLİK: 1 HATAYSPOR: 6

STAT: Alparslan Türkeş

HAKEMLER: Burak Pakkan ***, Yavuz Bahadır Ordu ***, Mehmet Öcal ***

KOCAELİ BİRLİKSPOR: Onur Behiç *, Muhammet *, Berke (Dk. 73 Özgür**), Raif *, Melih *, Talha *, Berat Aydın (Dk. 35 Emir *), Kemal * (Dk. 46 Berat Demir *), Emrecan **,Enes *, Mehmet Mustafa **

HATAYSPOR: Akın ***, Soner ***, Oğuz ***, Hamza *** (Dk. 72 Mehmet **),Selim *** (Dk. 61 Mithat **),Yılmaz ***, Mesut ***,Sinan *** (Dk. 65 Taha **), Sadi ***,Murat ***, Caner Hüseyin ***

GOLLER: Dk. 13 Emrecan, dk. 25 Sinan, dk. 33 Mesut, dk. 51, 58 Hamza, 60 Caner Hüseyin, dk. 70 Taha

SARI KART: Enes (Kocaeli Birlikspor), Murat (Hatayspor)