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Gölcük, Turgutlu’dan eli boş döndü: 1-0

3.Lig 2.Grup’ta 2 takım küme düştü. Üçüncü takım aranıyor.

Rahat durumda gözüken, ancak ligin bitmesine henüz 5 maç olduğu için, matematiksel olarak endişe yaşayan Gölcükspor, Turgutlu deplasmanında tek golle teslim oldu. Kırmızı Siyahlılar, Oğuz Yıldırım’ın golünü engelleyemeyince puansız kaldı.

Bugün 17:11 TSİ - Spor

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