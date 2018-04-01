Gölcük, Turgutlu’dan eli boş döndü: 1-0

Rahat durumda gözüken, ancak ligin bitmesine henüz 5 maç olduğu için, matematiksel olarak endişe yaşayan Gölcükspor, Turgutlu deplasmanında tek golle teslim oldu. Kırmızı Siyahlılar, Oğuz Yıldırım’ın golünü engelleyemeyince puansız kaldı.