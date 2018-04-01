Rahat durumda gözüken, ancak ligin bitmesine henüz 5 maç olduğu için, matematiksel olarak endişe yaşayan Gölcükspor, Turgutlu deplasmanında tek golle teslim oldu. Kırmızı Siyahlılar, Oğuz Yıldırım’ın golünü engelleyemeyince puansız kaldı.
Bugün 17:11 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 17:13 TSİ )
Gölcük, Turgutlu’dan eli boş döndü: 1-0
3.Lig 2.Grup’ta 2 takım küme düştü. Üçüncü takım aranıyor.
Bugün 17:11 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz