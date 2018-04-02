Kocaeli’de 3 araçlı kaza: 7 yaralı

Kaza, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Eskihisar Mahallesi Battal Gazi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet A. idaresindeki 34 RK 7781 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Bayram Ö. kontrolündeki 41 PJ 738 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Ahmet A. idaresindeki otomobil yolun karşı şeridine savruldu. Yolun karşı şeridinden gelen Erdal G. idaresindeki 34 DN 5859 hafif ticari araç ise, Ahmet A. kontrolündeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Erdal G. kontrolündeki araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

HASTANE KALDIRILDILAR

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından ticari araçtaki yaralılar çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralılar, Darıca Farabi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle kapanan yol, araçların çekici yardımı ile kaldırılması ile tekrardan trafiğe açıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.