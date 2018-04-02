Mezarlıkta şok intihar!

Alınan bilgi ve iddialara göre, Körfez ilçesi Kirazlıyalı Mahallesi’nde meydana gelen olayda TÜPRAŞ'ta çalıştığı öğrenilen Gökhan Şen (30) mezarlık içindeki gasilhane karşısında bulunan zeytin ağacına kendini asarak intihar etti. Mezarlık yanından geçen vatandaşların ağaçta asılı halde olan Gökhan Şen'i fark ederek durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

BUNALIMDAN ÇIKAMADIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan kontrolde, Şen'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Gökhan Şen'in girdiği bunalımdan çıkamayarak yaşamına son verdiği tahmin ediliyor. Daha önce Kirazlıyalı’da oturan ancak Yarımca’ya taşınan ve evli olan Gökhan Şen’in intihar nedeni araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.