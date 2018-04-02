15 yaşındaki çocuk hamile çıktı!

Körfez ilçesinde bir çadırda kalan ve çöplerden kağıt ile hurda toplayarak geçimin sağlayanan E.G, rahatszılanan kızını hasta olduğunu düşünerek Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Hastade doktor kontolünden geçen ve bazı tahliller yapılan 15 yaşındaki N.G isimli küçük kızın hamile olduğu ortaya çıktı.

KÜÇÜK KIZ ÇOCUK ŞUBEYE TESLİM EDİLDİ

Küçük kız hastane polisinin haber vermesi ile polis merkezinden gelen ekiplere ifade verdi. E.G. daha sonra Çocuk Şubeye teslim edildi. Öte yandan bir süre önce eşini kaybeden baba E.G’nin kızı ile birlikte yaşadığı ortaya çıktı. Küçük kıza hem babalık hem analık yaptığını belirten E.G. kızını çocuk şube ekiplerinden geri istedi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.