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15 yaşındaki çocuk hamile çıktı!

Körfez'de meydana gelen olayda baba E.G. hastalandığını düşündüğü 15 yaşındaki kızını doktora götürdü. Küçük kızın yapılan tahliller sonucunda hamile olduğu ortaya çıktı.

Körfez ilçesinde bir çadırda kalan ve çöplerden kağıt ile hurda toplayarak geçimin sağlayanan E.G, rahatszılanan kızını hasta olduğunu düşünerek Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Hastade doktor kontolünden geçen ve bazı tahliller yapılan 15 yaşındaki N.G isimli küçük kızın hamile olduğu ortaya çıktı.

KÜÇÜK KIZ ÇOCUK ŞUBEYE TESLİM EDİLDİ

Küçük kız hastane polisinin haber vermesi ile polis merkezinden gelen ekiplere ifade verdi. E.G. daha sonra Çocuk Şubeye teslim edildi. Öte yandan bir süre önce eşini kaybeden baba E.G’nin kızı ile birlikte yaşadığı ortaya çıktı. Küçük kıza hem babalık hem analık yaptığını belirten E.G. kızını çocuk şube ekiplerinden geri istedi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Yorumlar

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Vatandaş - Maalesef ortaokul lise çocuklarını parklarda orda burda tenhalarda görüyoruz, ve fırsatını bulunca bazı şeyleri denemek istiyorlar, sonucun böyle olmaması için ne yapabiliriz? Maalesef sonucunu tam olarak öngöremiyor ve kendilerini kontrol edemiyorlar. Bence çocuklara ve ailelere bu konu açık açık anlatılmalı.

Yanıtla . 0Beğen 02 Nisan 10:59

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