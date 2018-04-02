Kütüphane Haftası'nda 100 kitap hediye edildi

Türkiye’de 1964 yılından beri Mart ayının son Pazartesi günü ile başlayan hafta Kütüphanecilik Haftası ya da diğer adıyla Kütüphaneler Haftası kutlanıyor. Hedef, her yaşta okuma alışkanlığı ve zevkini geliştirmek, kitap sevgisini artırmak, okuyucuların kitaplardan daha çok faydalanmalarını sağlamak, kütüphanelerde uyulması gereken kuralları öğretmek ve halkı kütüphanelerin gelişmesi için bilinçlendirmek.

KATILIM

Bu kapsamda Körfez Yeniyalı Fahri Korutürk İlkokulu’nun ev sahipliği yaptığı İlçe kutlamasına, İl Kültür ve Turizm müdürü Adnan Zamburkan, İlçe Milli Eğitim müdürü İbrahim Okutan, Şube müdürü Şeref Bölükbaşı, Körfez Belediyesi Kültür müdürü Mücahit Bulut, Körfez Kütüphane müdürü İsmail Bulut, Sosyal Yardımlaşma Müdürü Cemil Aslan, Okul Müdürü Adnan Deniz, bazı okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

100 KİTAP HEDİYE EDİLDİ

Öğrencilerin, kitap, okuma alışkanlığı ve kütüphaneler haftası içerikli şiirler, şarkılar ve sahne oyunlarıyla renklenen sunumları beğeniyle alkışlandı. Körfez Halk Kütüphanesi’ nin en çok kitap okuyan üyelerinden Hira Ölçer, Selen Timuroğlu, Selin Ayazoğlu, Gülhan Dinler ve Ahmet Dinler’ e ödülleri verildi. Öğrencilerin sunumunu çok beğendiğini belirten Kültür müdürü Zamburkan okulun yenilenen kütüphanesine de 100 adet kitap hediye etti. Program ikramla sona erdi.