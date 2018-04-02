Kocaelispor yeni stada geçecek mi? Kesin karar yarın çıkabilir...

Bugün saat 11.00’da Valilik Binası’nda toplantı var. Konu ile ilgili kesin karar bugün verilebilir.

DUYGU AZ, MALİYET ÇOK

Kocaelispor, yeni stada geçmekten imtina ediyor. Öncelikli nedeni belli. Görkemli bir açılış. Ancak kentin duygusu yüksek seviyede değil. Böyle olunca yeni stattaki ilk maç atmosfer anlamında fiyasko ile sonuçlanacaktır. İkinci neden ise maliyet. Kocaelispor yönetimi İsmetpaşa Stadı’na her maç ortalama 11-12 bin lira ödeme yapıyor. Ancak yeni statta bu rakam 4 katına çıkacak.

SADECE GÜVENLİK GİDERİ 25 BİN LİRA

Yeni stadın sadece güvenlik maliyeti yaklaşık 25 bin lira.Stadın mimarisi gereği tüm tribünlere geçiş sağlanabileceği için yeni stadı kiralayan kulüp mecburen tüm kapılara ve hassas bölgelere güvenlik konuşlandırmak zorunda. Bir güvenliğin maliyeti 80 lira ve maç başına statta 300 güvenlik bulundurulması gerekiyor.

KIZILCABÖLÜK MAÇI ÇOK ZOR

Yeşil Siyahlılar yeni stada geçerse sadece güvenlik parası ödemeyecek. Stat kirası, anons, ambulans, personel ve diğer sarf giderlerle birlikte maç başına maliyet 40 bin lirayı geçiyor. Dün itibari ile İsmetpaşa Stadı’nın da bulunduğu arazi yeni sahiplerine teslim edilecekti. 15 Eylül’deki Kızılcabölük maçının İsmetpaşa Stadı’nda oynanma ihtimali son gelişmelere göre hayli zor görülüyor.

İSTEMİYORLAR, AMA?

Konu ile ilgili bugün saat 11.00’da Valilik’te toplantı yapılacak. Toplantıya Kocaelispor’dan 2 yöneticinin de katılacağı gelen haberler arasında. Yeşil Siyahlı yönetimin net tavrı geçişin olmaması yönünde. Tersi bir durumda yeni stattaki maçlar için güvenlik sayısında azalmaya gidilmesi gündeme gelecek. Böylelikle maliyet belirgin oranda düşecek.

BÜYÜKŞEHİR’DEN SPONSORLUK DESTEĞİ İSTENİYOR

Yapılan değerlendirmelerde yeni statta en az 150 güvenlik görevlisinin yer almasının gerekli olduğu belirtiliyor. Kocaelispor yönetimi Büyükşehir Belediyesi’nden yeni statta oynayacağı maçlarla ilgili sponsorluk desteği istedi. Ancak Büyükşehir’den henüz somut bir adım atılmadı. Hatta Büyükşehir’in “Biz yeteri kadar destek verdik” diyerek isteği onaylamadığı iddia edildi.