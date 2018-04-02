2 ay önce rahatsızlanarak Kocaeli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Kocaeli Barosu eski Başkanlarından Tacettin Değer hayatını kaybetti. 80’li yılların darbe döneminde baro başkanlığı yapan Değer, kentimizin duayen hukukçularındadı.
CENAZESİ YARIN KALDIRILACAK
CHP’lilerin de zaman zaman hastanede ziyaret ettiği, parti büyüğü olarak gördüğü değerin vefatı CHP camiasını da yasa boğdu. Değer’in cenazesinin yarın (3 Nisan 2018 Salı) Kocaeli Adliyesi önünde gerçekleştirilecek töreni sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz