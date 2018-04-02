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Samuel Eto'a Cumhurbaşkanlığına mı aday?

Atiker Konyaspor'da forma giyen Kamerunlu futbolcu Eto'o'nun ülkesinde 2018'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmak istediğine ilişkin haber, 1 Nisan şakası çıktı.

Atiker Konyaspor'da forma giyen Kamerunlu futbolcuSamuel Eto'o, Facebook'taki hesabından yaptığı açıklamada, Fransız "Jeune Afrique" dergisinde çıkan haberin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"Bu sözlerin kesinlikle saygısızlık olduğu kanaatindeyim"

Kamerunlu futbolcu, tepkisini "Şaka bahanesiyle bana atfedilen bu sözlerin kesinlikle saygısızlık olduğu kanaatindeyim. Bir Kamerunlu olarak ülkemin kurumlarına ve onları oluşturanlara büyük saygım var. 2018 cumhurbaşkanlığı seçiminin ve bu makamın yetkilerinin, böyle bir şakada malzeme olarak kullanılmak için fazla önemli olduğunu düşünüyorum." ifadeleriyle dile getirdi. Dergide çıkanhayali röportajda Eto'o'nun ülkesinde 2018'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmak istediği ileri sürülüyordu.

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