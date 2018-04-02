Mustafa Nazlıgül’den Aydın Ünlü’ye soğuk duş

İl başkanları Nisan ayı toplantısı DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu’nun ev sahipliğinde Klida Karadeniz Restoran’da gerçekleştirildi. DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu’nun ev sahipliğinde yapılan toplantıya AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül ve BBP İl Başkanı Serhat Duyar katılım gösterdi. Kent ve ülke gündeminin değerlendirildiği toplantıya SP İl Başkanı Nurettin Çelik’in katılmaması ise dikkat çekti. Ayrıca toplantıya seçim güvenliği ile ilgili konuşan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’ye beklenmedik bir şekilde yanıt veren DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül’ün sözleri damga vurdu.

3’NCÜ ÜNİVERSİTE İÇİN ZAMAN GEREKİYOR

Toplantıda konuşan DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, “2 aydır ev sahibiyim. 2 aylık süreç içinde faaliyetlerimiz oldu. Sağlık müdürümüz ile buluştuk ve bizlere Kocaeli’deki yatırımları anlattı. Bizler de eksik gördüğümüz yanlarını ilettik. Başbakan Yardımcımız Fikri Işık’a gittik. Fikri Bey ile Kocaeli’nin sorunlarını konuştuk. 3’ncü üniversite konusunda gerekli girişimlerin yapıldığını ve olumlu bakıldığını ancak ülke siyasi durumunun sıcak olması nedeniyle zaman gerektiğini söyledi” dedi.

FİKRİ IŞIK’TAN ÖZEL RİCAM OLDU

İzmit Lisesi ve Gazi Lisesi’nin taşınması ile ilgili sorularımız oldu diyen Dedeoğlu, “Bu konu ile ilgili de Gazi ve İzmit Lisesi’nin eski Cezaevinin yerine yapılan binalara taşınacağını ve Hızır Reis İlköğretim okulunun yetersizliği nedeniyle Hızır Reis Ortaokulu ve 50’nci Yıl Ortaokulu Gazi Lisesi’nin bulunduğu binaya taşınacağını söyledi. İzmit Lisesi’nin adının yaşaması için Fikri beyden özel ricada bulundum. İZLİDER üyeleri ile görüşme yapar mısınız dedim. Cumartesi günü yöneticilerle buluştu. İzmit Lisesi’nin tabelası kalacak ve adı yaşamış olacak. Taşınan yerde de Nuh Çimento İzmit Lisesi olacak” diye konuştu.

NURETTİN ÇELİK TELEFONLARINI AÇMADI

Çöp Fabrikası ile ilgili konuşan Dedeoğlu, “Evsel atıkların ayrıştırması ile ilgili de görüşlerimizi söyledik. Bugün vali bey ile görüştükten sonra projeyi anlatmak adına genel sekreterimiz bizlere son gelişmeleri aktaracak ve yapılması düşünülen yere birlikte gideceğiz. Yarın ÇET görüşmeleri var. 1 Mart Deniz Faciası ile ilgili anıt yapılacak. Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bizleri sanki bir arkadaş bir ağabey gibi ağırladı. 7’ydik 6 ya düştük bugün de 5 il başkanına düştük. Başkanları tek tek arayarak bildirdim. SP İl Başkanı Nurettin Beyi de aradım açmadı ve dönüş de yapmadı. Belki de duymamıştır. Neden gelmediğini ben de bilmiyorum. Bir dahaki ay ev sahipliğini ise AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan olacak” şeklinde konuştu.

BUNLAR GEREKSİZ TARTIŞMALAR

Dedeoğlu’nun ardından konuşan BBP İl Başkanı Serhat Duyar, “Seçim güvenliği ile ilgili ana muhalefet partisinin karşı çıkmasını anlayamıyorum. Seçim bölgelerinin birleştirilmesi ile ilgili yasa çıktı. Doğu ve Güneydoğu’ya baktığımızda PKK bölgedeki insanları tehdit ediyordu. Sandık başkanları memurlar tarafından seçilmiş olacak. Mühürsüz zarflar ile ilgili ise zarflar basılırken fligramlı basılıyor. Bunlar seçimleri itibarsızlaştırmak için yapılan gereksiz tartışmalardır” açıklamalarında bulundu.

NAZLIGÜL ÜNLÜ’YE BEKLENMEDİK CEVAP

Duyar’ın ardından söz alan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Bundan önceki seçimler çok mu güvenliydi? Panikleri ne? Türkiye Cumhuriyeti Devletinin güçlü olduğu bir dönemde belki de ilk defa bu kadar güvenli bir seçim yapacağız. Kimse merak etmesin. Devlet kendi sandıklarına sahip çıkacaktır” ifadelerini kullandı. Ünlü’nün bu sözlerinin ardından DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, “Bundan önceki seçimlerde trafolara kediler girdi. Seçmen sayısıyla basılan zarf arasında uçurum var. Bunları tartışıp konuşalım” dedi.

CHP İSTİSMARA YÖNELİK DAVRANIYOR

Nazlıgül’ün ardından Cedit Mahallesi’nde yapılması planlanan kentsel dönüşüm projesine dair fikirlerini paylaşan AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ise, “İzmit belediyemizinyapmış olduğu bir çalışma. Bunla ilgili bir değerlendirmeyi arkadaşlar arzu ederse bir değerlendirme sunumu alırız. Özellikle muhalefet partisi istismara yönelik davranıyor. Nükleer tesis yapacakmış gibi hava yaratan muhalefete millet de anlam veremiyor. Bu masada kentsel dönüşümü yapmayalım diyen çıkmaz. İnsanları endişeye sevk etmek için iki oy almak adına yapılan hareketlere milletimiz itibar etmiyor ve etmeyecektir diye umuyorum. Bu tür istismarlarla enerji kaybetmemeliyiz” şeklinde konuştu.