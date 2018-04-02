Ah o maçlar!

Pazar günkü maçların ardından Yeşil Siyahlılar son haftalardaki basit puan kayıplarına adeta yandı.

ELAZİZ MAĞLUP, ÇORUM BERABERE

Play-Off mücadelesi veren Elaziz Belediye deplasmanda son haftalarda çıkışa geçen Payasspor’a 2-1 mağlup oldu. Payas yeni teknik adamı Mehmet Seçkin ile 3’te 3 yaptı. Yine ilk 5 için çabalayan Çorum Belediyespor, Osmaniyespordeplasmanında 1 puanı 89. dakikada tanıdık bir isim Abuzer Gaffar Toplu’nun penaltı golü ile kurtardı.

ALTTAKİLERDEN 2’Sİ KAZANDI 1’İ BERABERE KALDI

Son 3 sıradaki takımlar 29. haftayı puanlarla tamamladı. Tekirdağspor 90. dakikada attığı golle Adliyespor’u sahasında 2-1 mağlup etti ve puanını 26’ya çıkardı. Aydınspor sahasında Karacabey’i Mikail’in ikinci yarıdaki golü ile 1-0 mağlup ederken, Arsinspor ise Kızılcabölük ile sahasında 1-1 berabere kaldı ve 23 puan ile haftayı son sırada tamamladı.

GEL DE O MAÇA ÜZÜLME

Kocaelispor ile Play-Off hattı arasındaki puan farkı 8’e indi. Ligin bitimine 5 hafta kaldı. Yeşil Siyahlıların geçmesi gereken 5 takım var. Önümüzdeki hafta Elaziz ile Çorum karşılaşacak. Tepecik, düşmeme mücadelesi veren Aydın’ı, Cizre de formdaki Payas’ı konuk edecek. Kocaelispor iki hafta önce iki kez öne geçip 3-2 kaybettiği Elaziz yenilgisine adeta kahroluyor.

KOCAELİSPOR’UN KALAN MAÇLARI (36)

Düzyurt (D)

Kızılcabölük

Karacabey (D)

Tepecik

Adliye (D)

ELAZİZ’İN KALAN MAÇLARI (44)

Çorum

Osmaniye (D)

Cizre

Düzyurt

Kızılcabölük (D)

ÇORUM’UN KALAN MAÇLARI (42)

Elaziz (D)

Cizre

Düzyurt (D)

Kızılcabölük

Karacabey (D)

CİZRE’NİN KALAN MAÇLARI (41)

Payas

Çorum (D)

Elaziz (D)

Osmaniye

Düzyurt (D)