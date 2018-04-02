Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar dün İsmetpaşa Stadı’ndaki görevli personele talimat vererek “Stattaki rutin işlerinize devam edin. Temizlik, çim bakımı ve diğer eksikliklerle ilgili gereken ne varsa yapın” dedi. Ancak arazinin yeni sahipleri spor il müdürlüğü personeline “Siz burada kalmaya neden devam ediyorsunuz” dediği de iddia edildi. Kısacası stat kaosu devam ediyor.
Bugün 12:04 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:06 TSİ )
Çintimar’dan personele: Rutin işlerinizi yapın
Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, İsmetpaşa Stadı’ndaki görevli personele talimat vererek “Stattaki rutin işlerinize devam edin. Temizlik, çim bakımı ve diğer eksikliklerle ilgili gereken ne varsa yapın” dedi.
Bugün 12:04 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz