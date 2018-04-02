Çintimar’dan personele: Rutin işlerinizi yapın

Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar dün İsmetpaşa Stadı’ndaki görevli personele talimat vererek “Stattaki rutin işlerinize devam edin. Temizlik, çim bakımı ve diğer eksikliklerle ilgili gereken ne varsa yapın” dedi. Ancak arazinin yeni sahipleri spor il müdürlüğü personeline “Siz burada kalmaya neden devam ediyorsunuz” dediği de iddia edildi. Kısacası stat kaosu devam ediyor.