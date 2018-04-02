Güreşçi Erdal Duman böyle destek verdi

İlimizin genç ve başarılı güreşçilerinden Erdal Duman sol diz çapraz bağ sakatlığı nedeni ile hafta sonu İzmit Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen Türkiye Büyükler 1. Lig Erkekler Serbest Stil Güreş Şampiyonası 3. hafta müsabakalarında minderdeki yerini alamadı. 21 yaşındaki sporcu eline davul ve tokmağı alarak takım arkadaşlarına destek verdi. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ve piyasa güreşlerinde alt boylarda kürsüden inmeyen İzmitli güreşçinin önümüzdeki hafta İzmir’deki 4. hafta müsabakalarında güreşmesinin zor olduğu öğrenildi.