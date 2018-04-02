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Bugün 12:06 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:09 TSİ )

Güreşe gönlü ile SARılıyor!

İzmit Belediyespor Güreş Başantrenörü Şener Sar, ellerindeki kadronun Süper Lig’e yükselebileceğini belirtti veönemli olanın alt yapıdaki sporcu sayısının arttırılması olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

Bir aksilik olmazsa 1. Lig Büyük Erkek Serbest’te Play-Off Grubu’na kalacağız. Bizim ile birlikte Kocaeli Büyükşehir de yer alacak. 4 takımdan ikisi Süper Lig’e çıkacağı için şansımız fazla.

ENERJİMİZİ ARTTIRIYOR

Ancak daha da önemli bir konu var. Alt yapı…Bu kentin güreşçi potansiyeli oldukça fazla. Önemli olan sporculara ulaşabilmek ve onları eğitmek. İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan bu konuya yani İzmitli sporcu ve alt yapı konusunda oldukça hassas. Bu da bizim enerjimizi arttırıyor. İmkanlarımız iyi, her şey yolunda gidiyor.

TEŞEKKÜR ETTİ

Tesisleşme adına da olumlu gelişmeler var. Eminim ki İzmit’ten yetenekli ve ahlaklı güreşçiler üretmeye devam edeceğiz. Tabii ki bu anlamda Başkanvekilimiz Güray Oruç, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ve Güreş Şube Sorumlumuz Muhammed Öztürk, spor danışmanımız Zeki Kutlu ve Koordinatörümüz Ömer Aslantaş’a da ne kadar teşekkür etsek azdır.

Bugün 12:06 TSİ - Spor

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